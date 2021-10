HSV vs. Holstein Kiel, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Samstagabendspiel der 2. Bundesliga trifft am 12. Spieltag der HSV auf Holstein Kiel. Wie Ihr die Übertragung des Spiels heute live im TV, im Livestream oder im Liveticker verfolgen könnt, erklären wir Euch in diesem Artikel.

Duell zweier Nordlichter am 12. Spieltag der 2. Liga! Am heutigen Samstagabend, den 30. Oktober, kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen dem HSV und Holstein Kiel. Anstoß ist um 20.30 Uhr im Volksparkstadion in Hamburg.

Die Gastgeber werden mit einiges an Rückenwind in die Partie gehen. Der HSV ist unter der Woche nämlich ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Eindeutig war die Sache aber definitiv nicht. Erst im Elfmeterschießen konnten sich die Hamburger gegen den Ligakonkurrenten 1. FC Nürnberg mit 4:2 durchsetzen.

In der Liga hingegen läuft es für den HSV eher durchwachsen. Nach drei Unentschieden am Stück gab es zumindest am letzten Spieltag einen 2:1-Erfolg gegen Paderborn. Die Tabellenspitze ist jedoch schon ein wenig enteilt, ein Sieg muss heute also dringend her aus Sicht der Gastgeber.

Holstein Kiel könnte dafür der richtige Gegner sein. Unter der Woche gab es eine 1:5-Klatsche gegen den Bundesligisten aus Hoffenheim. Aber auch in der Liga läuft es nicht gut. Nur auf Platz 15 sind die Kieler momentan und damit nur knapp über der Abstiegszone. Mit einem Sieg könnten sich die heutigen Gäste wieder etwas Luft verschaffen.

HSV vs. Holstein Kiel, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wer die Begegnung zwischen dem HSV und Holstein Kiel am heutigen Abend live sehen möchte, kann auf einige Möglichkeiten zurückgreifen. Die Partie wird heute live und in voller Länge im Free-TV zu sehen sein! Doch auch im Pay-TV und in diversen Livestream kann die Begegnung verfolgt werden.

HSV vs. Holstein Kiel, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Free-TV

Für die Übertragung im Free-TV ist heute Sport1 zuständig. Die Samstagsabendspiele der 2. Bundesliga zeigt der Privatsender nämlich in dieser Saison parallel zur Pay-TV-Übertragung bei Sky. Die Vorberichte zum Spiel beginnen heute um 19.30 Uhr. Das Spiel wird dann um 20.30 Uhr angestoßen. Ruth Hofmann ist als Moderatorin für Sport1 im Einsatz.

HSV vs. Holstein Kiel, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Pay-TV

Wie gewöhnlich zeigt sich Sky für die Übertragung der 2. Bundesliga zuständig. Das ist auch bei der heutigen Begegnung der Fall. Auf Sky Sport Bundesliga 2 beginnt die Übertragung, eine halbe Stunde vor Anpfiff, um 20.00 Uhr. Alternativ könnt Ihr das Spiel auch auf Sky Sport Bundesliga UHD sehen. Dort beginnt die Übertragung aber erst um 20.25 Uhr. Stefan Hempel kommentiert das Spiel am heutigen Abend für Sky.

HSV vs. Holstein Kiel, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Die letzte Möglichkeit, die heutige Partie am Samstagabend live zu sehen, bieten diverse Livestreams. Der Privatsender Sport1 bietet einen kostenlosen Livestream seines gesamten Programms an. Folglich seht Ihr dort auch das komplette Spiel zwischen dem HSV und Holstein Kiel live und vollumfänglich.

Sky bietet Euch gleich zwei Optionen an das Spiel im Livestream zu sehen. Zum einen könnt Ihr mit der Sky-Go-App die Begegnung streamen, oder das Sky Ticket buchen, welches Euch ebenfalls die Option gibt das Spiel zu schauen.

Die letzte Alternative bietet der Livestream von OneFootball. Dort könnt Ihr Streams zu einzelnen Spielen buchen, die jeweils 3,99 Euro kosten. Im Stream seht Ihr die Übertragung von Sky, welche von OneFootball übernommen wird.

HSV vs. Holstein Kiel, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Die wichtigsten Infos im Überblick

HSV vs. Holstein Kiel, 2. Bundesliga: Die Voraussichtlichen Aufstellungen

HSV: Heuer Fernandes - Heyer, David, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Kittel - Jatta, Glatzel, Alidou

Heuer Fernandes - Heyer, David, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Kittel - Jatta, Glatzel, Alidou Holstein Kiel: Dähne - Korb, Neumann, Wahl, Kirkeskov - Si. Lorenz - Mühling, Holtby - Bartels, Pichler, Reese

HSV vs. Holstein Kiel, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

SPOX bietet für alle einen Liveticker an, die die Partie nicht live im TV oder im Livestream sehen können. Den Liveticker zur Begegnung zwischen dem HSV und Holstein Kiel findet Ihr hier.

