Dynamo Dresden vs. SV Sandhausen, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstagmittag empfängt Dynamo Dresden am 12. Spieltag der 2. Bundesliga den SV Sandhausen. Wo Ihr die gesamte Begegnung live im TV, im Livestream oder im Liveticker verfolgen könnt, verrät Euch SPOX in diesem Artikel. Zudem gibt es alle wichtigen Informationen zum Spiel.

Der Aufsteiger Dynamo Dresden bekommt es am heutigen Samstag, den 30. Oktober, mit dem SV Sandhausen zu tun. Angepfiffen wird die Partie heute um 13.30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden.

Für den SV Sandhausen ist die heutige Begegnung äußerst wichtig. Seit geraumer Zeit befindet sich Sandhausen in der Abstiegszone - aktuell auf Rang 16. Ein Sieg gegen Aufsteiger Dynamo Dresden wäre sehr wichtig, um endlich etwas Abstand auf die Abstiegsplätze zu gewinnen. Zuletzt zeigte sich der SV Sandhausen deutlich stabiler. Nach dem desaströsen 1:6 gegen Darmstadt folgten zwei Unentschieden gegen Hansa Rostock und Werder Bremen. Kann heute gegen Dynamo Dresden ein Sieg die Serie krönen?

Die Gastgeber aus Dresden müssen die bittere Pokalniederlage unter der Woche verkraften. Erst in der Verlängerung erzielte der FC St. Pauli den 3:2-Siegtreffer. Dieses Spiel hat gezeigt, dass Dresden mit den Spitzenteams der 2. Bundesliga mithalten kann.

Nach einem hervorragenden Saisonstart ist in Dresden zuletzt etwas Ernüchterung eingekehrt. Drei Niederlagen in Folge kassierte Dynamo Dresden in der 2. Liga, eine vierte kam jetzt im Pokal hinzu. Ein Sieg heute würde Dynamo Dresden wieder etwas Selbstvertrauen geben und gleichzeitig einen sicheren Platz in der Tabellenmitte bescheren.

Wer die heutige Begegnung zwischen Dynamo Dresden und dem SV Sandhausen live im TV oder im Livestream sehen möchte, dem bieten sich einige Optionen. Die exklusiven Übertragungsrechte im TV hält Sky für die Samstagsspiele der 2. Bundesliga. Sky bietet auch mehrere Option an, um die Partie im Livestream zu schauen. Zudem gibt es diesmal eine weiter Alternative mit OneFootball (siehe unten). Im Free-TV oder im kostenlosen Livestream ist die heutige Begegnung nicht zu sehen.

Sky bietet für Euch die einzige Möglichkeit, die heutige Partie live im TV zu sehen. Auf Sky Sport Bundesliga 6 seht ihr die Partie live und in voller Länge. Die Übertragung zum Spiel beginnt heute um 13.00 Uhr. Kommentiert wird das Spiel von Karsten Petrzika.

Alternativ könnt Ihr die Partie auch in der 2.Liga-Konferenz, zusammen mit den anderen Begegnungen am Samstagmittag, schauen. Die Konferenz läuft auf Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 7 und die Ausstrahlung beginnt ebenfalls um 13.00 Uhr.

Sky bietet neben seinem TV-Angebot auch zwei Optionen an, das Spiel im Livestream zu sehen. Zum einen könnt ihr mit der Sky-Go-App die komplette Partie sowie das gesamte Sky-Programm sehen. Außerdem könnt Ihr das Sky Ticket buchen, das Euch ebenfalls Zugang zum Livestream des heutigen Spiels gibt. Für beide Optionen müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Wer kein Abo bei Sky abschließen will, für den ist OneFootball eventuell eine Alternative. Bei Onefootball könnt Ihr den Livestream zum Spiel einmalig kaufen. Das kostet Euch 3,99 Euro. OneFootball übernimmt dabei die Übertragung von Sky.

Ihr könnt die gesamte Partie auch im ausführlichen Liveticker von SPOX verfolgen. Mit diesem verpasst Ihr keine Sekunde des Spiels. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Dynamo Dresden vs. SV Sandhausen, 2. Bundesliga: Voraussichtliche Aufstellungen

Dynamo Dresden: K. Broll - Becker, Sollbauer, Akoto, C. Löwe - Y. Stark, Will - M. Schröter, L. Herrmann - Daferner, Königsdörffer

K. Broll - Becker, Sollbauer, Akoto, C. Löwe - Y. Stark, Will - M. Schröter, L. Herrmann - Daferner, Königsdörffer SV Sandhausen: Drewes - Diekmeier, Höhn, Zhirov, Okoroji - Bachmann, Zenga - Ajdini, Ritzmaier, Sicker - Testroet

