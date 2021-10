Dynamo Dresden empfängt am 12. Spieltag der 2. Bundesliga den SV Sandhausen. Hier könnt Ihr die gesamte Partie im Liveticker verfolgen.

Am 12. Spieltag der 2. Bundesliga kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Dynamo Dresden und dem SV Sandhausen. Kann Dynamo Dresden nach der bitteren Pokalniederlage zurückschlagen oder verschafft sich der SV Sandhausen wieder etwas Luft zu den Abstiegsrängen? Hier im Liveticker könnt Ihr alle Szenen des Spiels verfolgen.

Dynamo Dresden vs. SV Sandhausen: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach einem sehr guten Saisonauftakt liefen die letzten Wochen schwieriger für Dynamo Dresden. Hinzu kommt die bittere Pokalpleite unter der Woche gegen den Ligarivalen St. Pauli. Der Aufsteiger ist gewillt am heutigen Tag wieder zu punkten. Der SV Sandhausen könnte auch Punkte benötigen, denn er befindet sich aktuell nur auf Platz 16. in der Tabelle. Wenn die Sandhausener heute Zählbares in Dresden mitnehmen, könnten sie wieder etwas Abstand auf die Abstiegsplätze gewinnen.

Vor Beginn: Anpfiff zur heutigen Begegnung ist um 13.30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Begegnung zwischen Dynamo Dresden und dem SV Sandhausen.

Dynamo Dresden vs. SV Sandhausen: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Dynamo Dresden: K. Broll - Becker, Sollbauer, Akoto, C. Löwe - Y. Stark, Will - M. Schröter, L. Herrmann - Daferner, Königsdörffer

SV Sandhausen: Drewes - Diekmeier, Höhn, Zhirov, Okoroji - Bachmann, Zenga - Ajdini, Ritzmaier, Sicker - Testroet

Dynamo Dresden vs. SV Sandhausen: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sky überträgt alle Spiele am Samstagmittag in der 2. Bundesliga exklusiv. Die komplette Begegnung zwischen Dynamo Dresden und dem SV Sandhausen könnt Ihr am heutigen Tag auf Sky Sport Bundesliga 6 sehen. Das Spiel wird von Karsten Petrzika kommentiert.

Alternativ bietet Sky auch die Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 7 an, wo Ihr das Spiel, zusammen mit den restlichen Begegnungen des Nachmittags, sehen könnt.

Wer die Partie bequem im Livestream verfolgen möchte, kann entweder die Sky-Go-App nutzen oder das Sky Ticket buchen. Alternativ könnt Ihr bei OneFootball das Spiel als Einzel-Stream kaufen und so die Übertragung von Sky erleben.

2. Bundesliga: Die Tabelle am 12. Spieltag