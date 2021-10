2. Liga: 1. FC Nürnberg bleibt weiter ungeschlagen - Düsseldorf schlägt KSC

Der weiterhin ungeschlagene 1. FC Nürnberg hat zumindest für ein paar Stunden einen Aufstiegsplatz in der 2. Bundesliga erobert. Die Mannschaft von Trainer Robert Klauß besiegte den 1. FC Heidenheim 4:0 (1:0) und verbesserte sich mit 21 Punkten auf Platz zwei. Schalke 04 (19) kann am Abend (20.30 Uhr) mit einem Sieg gegen Dynamo Dresden aber wieder vorbeiziehen.

Fortuna Düsseldorf hat derweil im fünften Anlauf den ersten Heimsieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Christian Preußer bezwang den Karlsruher SC mit 3:1 (1:1) und verliert mit 15 Zählern die Aufstiegsplätze damit zumindest nicht ganz aus den Augen. Im dritten Samstagsspiel trennten sich Holstein Kiel und Darmstadt 98 1:1 (1:1).

Mats Möller-Daehli (45.), Erik Schuranow (52.), Johannes Geis (66.) und Maurice Malone (89., Eigentor) erzielten die Treffer für Nürnberg. Heidenheim liegt nach der dritten Niederlage in Folge im Tabellenmittelfeld.

Ein Eigentor von Philip Heise (9.) brachte die Gastgeber in Düsseldorf in Führung, Marvin Wanitzek (22.) glich aus. Nach dem Wechsel machten Christoph Klarer (51.) und Khaled Narey (62.) den ersehnten Heimsieg klar.

Alexander Mühling (37./Handelfmeter) brachte die Hausherren in Kiel in Führung und nährte die Hoffnung auf den dritten Saisonsieg. Fast im Gegenzug glich Luca Pfeiffer (41.) aber für Darmstadt aus, das in der Vorwoche Bundesliga-Absteiger Werder Bremen 3:0 düpiert hatte und sich im oberen Mittelfeld festsetzt. Kiel könnte am Sonntag auf Relegationsplatz 16 zurückfallen.