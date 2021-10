Der FC Schalke 04 ist heute in der 2. Liga beim 1. FC Heidenheim zu Gast. Hier gibt's die Partie im Liveticker.

Bleibt der FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga nach dem 12. Spieltag zumindest Tabellendritter? Der 1. FC Heidenheim empfängt die Gelsenkirchener. SPOX begleitet das Duell im Liveticker.

1. FC Heidenheim vs. Schalke 04: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der heutige Gastgeber geht zudem frischer in die Partie, denn anders als Schalke war er unter der Woche nicht im Einsatz. Ob es Heidenheim so gelingen wird, die Königsblauen zu ärgern? In der Tabelle trennen die Teams derzeit sieben Punkte.

Vor Beginn: Schalke geht favorisiert in das Duell. Die Gelsenkirchener sind nach elf Spieltagen Dritter, Heidenheim dagegen liegt nur auf Rang elf. Aber: S04 kommt nach dem Aus im DFB-Pokal bei Drittligist 1860 München am Dienstag sicherlich angeknockt nach Baden-Württemberg.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker! Der 1. FC Heidenheim fordert Schalke 04 heute in der 2. Bundesliga heraus. Los geht es an diesem 12. Spieltag um 18.30 Uhr.

1. FC Heidenheim vs. Schalke 04: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Heidenheim: Ke. Müller - Busch, P. Mainka, Hüsing, Theuerkauf - Geipl, Schöppner - T. Mohr, Thomalla - Leipertz, Kleindienst

1. FC Heidenheim vs. Schalke 04: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Für alle, die Heidenheim gegen Schalke 04 heute live im TV verfolgen wollen, ist Sky die erste und auch einzige Anlaufstelle.

Zu sehen bekommt Ihr das Spiel bei Sky Sport Bundesliga 2, zurückgreifen könnt Ihr auch auf einen Livestream. Dafür stehen die Plattformen Sky Go und Sky Ticket parat.

