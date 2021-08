HSV-Sportvorstand Boldt: "Der millionenschwere Heilsbringer wird nicht kommen"

Sportvorstand Jonas Boldt hat kostspielige Neuzugänge beim Zweitligisten Hamburger SV für dieses Transferfenster ausgeschlossen. "Wir haben immer gesagt, dass wir Ausschau halten. Aber der millionenschwere Heilsbringer wird nicht kommen", sagte Boldt im "Doppelpass 2. Bundesliga" auf Sport1.

Dies sei beim HSV in der Vergangenheit schon öfter schiefgegangen. "Zudem liegen die Millionen in Hamburg auch nicht auf der Straße", so Boldt.

Der HSV rangiert mit fünf Punkten nach vier Spieltagen in der 2. Liga auf dem siebten Platz. "Letztes Jahr sind wir mit fünf Siegen gestartet und das sagt auch nichts aus", sagte Boldt. Mit Trainer Tim Walter sei man im Klub "sehr zufrieden. Er packt viele Dinge an und hat eine klare Idee".