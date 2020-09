2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth gegen VfL Osnabrück heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag trifft Greuther Fürth auf den VfL Osnabrück. Wo und wann Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Beide Teams gaben sich in der ersten Pokalrunde in der vergangenen Woche keine Blöße. Greuther Fürth gewann mit 6:1 in Meinerzhagen, während Osnabrück bei Todesfelde dank eines 1:0 als Sieger vom Platz ging.

Greuther Fürth vs. VfL Osnabrück heute live: Ort und Anpfiff

Die Begegnung zwischen der Spielvereinigung Greuther Fürth und dem VfL Osnabrück findet am heutigen Sonntag (20. Septmeber) um 13.30 Uhr statt. Austragungsort ist der Sportpark Ronhof in Fürth.

3325 Zuschauer dürfen den Auftakt der Kleeblätter live im Stadion verfolgen. Der Kartenvorverkauf für Besitzer einer "Solidaritäts-Dauerkaddn" läuft seit Donnerstag, seit Freitagmittag können sich auch Flex-Dauerkarteninhaber Tickets sichern. Die Hygiene-Vorschriften (Mund-Nasen-Schutz und Mindestabstand) sind zudem einzuhalten.

Greuther Fürth - VfL Osnabrück heute live im TV und Livestream

Im frei empfangbaren Fernsehen könnt Ihr die Begegnung zwischen Greuther Fürth und dem VfL Osnabrück nicht ansehen. Auch in dieser Saison hat sich Sky die exlusiven Übertragungsrechte an der 2. Bundesliga gesichert und bietet weiterhin Einzelspiele und die Konferenz an.

Darüber hinaus gibt Euch der Pay-TV-Sender die Möglichkeit, die zweithöchste deutsche Spielklasse im Livestream zu sehen. Dabei können Kunden von Sky auf SkyGO zurückgreifen. Mit dem SkyTicket könnt Ihr Euch monatlich das Sportpaket sichern.

Wer kein Abonnement des Bezahlsenders besitzt, ist bei DAZN an der richtigen Adresse. Der Streamingdienst hat die Highlights aller Partien der 1. und 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff im Programm. Außerdem bietet der Streamingdienst jede Menge Live-Sport an, darunter 40 Spiele der Bundesliga, die Champions League, Europa League, Ligue 1, Serie A und LaLiga.

2. Liga: Greuther Fürth gegen Osnabrück heute im Liveticker

Wenn Ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, könnt Ihr auf den Liveticker von SPOX zurückgreifen. Dort verpasst Ihr keine Highlights. Hier geht's zum Liveticker für Greuther Fürth gegen den VfL Osnabrück.

2. Bundesliga: Der Spieltag im Überblick