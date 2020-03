Chaos beim Hamburger SV um Boss Bernd Hoffmann: "Nichts geht mehr"

Krise beim Hamburger SV: Der Führungsstreit um Boss Bernd Hoffmann ist eskaliert, die Risse zwischen dem 57-Jährigen und seinen Vorstandskollegen Jonas Boldt und Frank Wettstein scheinen kaum noch zu kitten.

Es geht um Vertrauen, Kompetenzen und Alleingänge des Vorstandsbosses: Mitten in der Coronakrise liefert sich die Führungsspitze des Hamburger SV einen echten Machtkampf. Im Zentrum des Disputs beim Bundesliga-Aufstiegsanwärter steht Boss Bernd Hoffmann, der laut übereinstimmenden Berichten mit seinen Vorstandskollegen Jonas Boldt und Frank Wettstein über Kreuz liegen soll. Auch kurzfristige Konsequenzen stehen im Raum.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Nichts geht mehr beim HSV", schreibt die Hamburger Morgenpost, der Führungsstreit sei "kaum zu kitten", berichtet das Hamburger Abendblatt am Montag. Laut der Zeitung soll es in dieser Woche zu erneuten Einzelgesprächen des Aufsichtsrates mit den Streithähnen kommen.

Das siebenköpfige Gremium, das am Ende über Personalentscheidungen den Daumen hebt oder senkt, ist in der Gretchenfrage um die Vorstandsbosse dem Vernehmen nach uneins. Eine Krisensitzung am Donnerstag hatte offenbar keine nachhaltige Beruhigung der Fehde gebracht.

© getty

HSV: Eiszeit zwischen Hoffmann und Boldt

Schon seit Monaten hielten sich rund um den Volkspark die Gerüchte, dass Hoffmann und Boldt kein Wort mehr als nötig miteinander sprechen, immer wieder ist von atmosphärischen Störungen die Rede. Entstanden sein sollen diese unter anderem durch Eingriffe von Hoffmann in Boldts Kompetenzbereich - wie bei der Abwicklung des Wechsels von Douglas Santos zu Zenit St. Petersburg.

Hoffmann soll seine Kollegen bei wichtigen Themen auch immer wieder außen vor gelassen haben. Über ein Gespräch mit Investor Klaus-Michael Kühne bezüglich einer Verlängerung der Namensrechte am Stadion soll Boldt beispielsweise aus den Medien erfahren haben.

Vergangene Woche räumte Hoffmann Differenzen mit Boldt ein. Ihm sei klar gewesen, dass der HSV ein Alphatier verpflichte, das "immer eine eigene Meinung haben wird und diese auch vertritt", sagte er der Sport Bild: "Und Jonas Boldt war klar, dass er mit mir hier nicht in einen diplomatischen Corps eintritt." Beide stehen noch bis 2021 unter Vertrag, und Hoffmann sah die Konstellation inklusive Wettstein noch vor wenigen Tagen als "für die kommenden Jahre tragfähig" an.

Von Pagelsdorf bis Hecking: Alle HSV-Trainer seit dem Millenium © getty 1/28 Seit 2000 haben sich beim HSV viele Trainer die Klinke in die Hand gegeben. Das letzte Opfer des chronischen Trainer-Verschleißes an der Elbe ist Hannes Wolf. Auf ihn folgt nun Dieter Hecking. SPOX blickt mal auf die Trainer der Hanseaten zurück. © getty 2/28 Frank Pagelsdorf war von 1997 bis 2001 Trainer in Hamburg. 51 Siege, 46 Remis und 45 Niederlagen standen in der Liga am Ende zu Buche © getty 3/28 Sportdirektor Holger Hieronymus (r.) wurde als Interims-Trainer eingesetzt. Unter ihm gab es ein Remis und eine Niederlage - nach zwei Wochen kam dann der neue Trainer © getty 4/28 Kurt Jara übernahm das Ruder! Von 2001 bis 2003 leitete er die Geschicke des HSV, obwohl das teilweise zum Haare raufen war © getty 5/28 "Was für eine ..." tolle Zeit war das mit Klaus Toppmöller. 14 Siege, 5 Remis und 14 Niederlagen - und nach einem Jahr durfte er, auch dank Robert Hoyzer, wieder gehen © getty 6/28 Amateur-Trainer Thomas Doll übernahm die Profis. In der Saison 2005/06 gewann er den UI-Cup und wurde Dritter in der Liga. Im Februar 2007 wurde er entlassen © getty 7/28 Huub Stevens führte den HSV in den UEFA-Pokal. Sein Vertrag lief bis zum Ende der Saison 2007/08, wo in seinem letzten Spiel der KSC mit 7:0 abgeschossen wurde © getty 8/28 Mit Martin Jol kam der nächste Niederländer. Obwohl sein Vertrag bis 2010 lief, verließ Jol den Verein bereits nach einem Jahr in Richtung Amsterdam. Die Suche ging wieder los © getty 9/28 Bruno Labbadia wurde gefunden. Er machte es wie zuvor in Leverkusen: Hinrunde top, Rückrunde flop. Drei Tage vor Ende der Saison musste er dran glauben © getty 10/28 Man wurde kreativ beim HSV: Für Labbadia übernahm sein Techniktrainer interimsweise. Ricardo Moniz blieb mit einem Sieg und einem Unentschieden in der Liga ungeschlagen © getty 11/28 2010 übernahmen dann Armin Veh das Kommando. Nach einem Jahr voller Querelen und Chaos schmiss er jedoch selbst hin und machte von seiner Kündigungsoption gebrauch © getty 12/28 Co-Trainer Michael Oenning wurde zum Cheftrainer befördert. Ein Sieg, sechs Remis und sieben Niederlagen ergeben die schlechteste Trainerbilanz der Vereinsgeschichte © getty 13/28 Am 20. September 2011 übernahm Amateur-Coach Rodolfo Esteban Cardoso interimsweise die Zügel © getty 14/28 Frank Arnesen war im Oktober 2011 für ganze sechs Tage der sportliche Leiter des HSV. Der eigentliche Sportchef führte die Hanseaten im Spiel gegen Freiburg zu einem 2:1-Sieg © getty 15/28 17. Oktober 2011: Ex-Bayern Spieler Thorsten Fink übernimmt beim HSV. Knapp zwei Jahre später, am 17. September 2013 wird er entlassen © getty 16/28 Auf Fink folgte erneut Rodolfo Esteban Cardoso, der am 17. September 2013 zusammen mit Otto Addo interimsweise bis zum 24. September übernahm © getty 17/28 Der Nächste, bitte! Bert van Marwijk durfte sich ab dem 25. September probieren. Lange hielt sich der Niederländer aber nicht. Am 15. Februar 2014 war schon wieder Schluss © getty 18/28 Mit Mirko Slomka, der am 17. Februar 2014 auf der HSV-Bank Platz nahm, sollte alles besser werden. Doch auch er hielt sich nur ein gutes halbes Jahr (15. September 2014) © getty 19/28 Und so gab's die Beförderung: Nach einem starken Saisonstart mit der U 23 überahm Joe Zinnbauer am 16. September den Posten von Slomka © getty 20/28 Paukenschlag! Mit Peter Knäbel übernimmt der eigentliche "Direktor Profifußball" an der Seitenlinie. In seinen zwei Spielen hagelt es zwei Niederlagen und 0:6 Tore © getty 21/28 Überraschend kam statt Tuchel Bruno Labbadia zurück zum HSV. Er löste Peter Knäbel ab. Vier Trainer in einer Saison, damit stellen die Rothosen den VfB-Rekord ein. Am 25. September 2016 wird Labbadia nach einem Fehlstart in der Liga beurlaubt © getty 22/28 Einen Tag später stellt sich Markus Gisdol vor: "Der HSV ist ein Brett, ein wahnsinnig geiler Klub" © getty 23/28 Gisdol führt den HSV dank einer starken Rückrunde zum Klassenerhalt, muss aber knapp anderthalb Jahre nach seinem Amtsantritt gehen. Seine Buli-Bilanz: 48 Spiele, 14 Siege, 10 Remis, 24 Niederlagen © getty 24/28 Bernd Hollerbach sprang für Gisdol ein. Ganze sieben Wochen hielt es ihn auf der HSV-Trainerbank, was zu insgesamt drei Punkten reichen sollte. © getty 25/28 Der bisherige U23-Coach Christian Titz übernahm das Zepter von Hollerbach, doch auch er konnte den ersten Abstieg des HSV nicht verhindern. © getty 26/28 Doch der 47-Jährige hinterließ einen guten Eindruck und sollte das Projekt „Direkter Wiederaufstieg“ leiten. Nach zuletzt nur einem Sieg aus fünf Spielen verloren die Verantwortlichen jedoch die Geduld und Titz musste gehen. © getty 27/28 Noch am gleichen Tag präsentierte der HSV in Hannes Wolf den Titz-Nachfolger. Wolf war seit 2008 der 17. Trainer der Hanseaten und verpasste mit dem HSV das festgesteckte Ziel Wiederaufstieg. Die Konsequenz? Wolf musste nach nur 28 Spielen wieder gehen. © getty 28/28 29. Mai 2019: Nach dem frustrierenden Ende der ersten Zweitliga-Saison krempelte der HSV den Laden erneut um. Nach Wolf musste auch Sportvorstand Ralf Becker gehen. Jonas Boldt kam und installierte Trainer-Wunschkandidat Dieter Hecking.

HSV: Wann gibt es den großen Knall?

Doch nun schwelt es offenbar weiter, dabei bräuchte der HSV in Zeiten der auch wirtschaftlich gefährlichen Coronakrise ein Team, das in die gleiche Richtung marschiert. Welche Rolle Präsident und Ex-Nationalspieler Marcell Jansen spielt, ist schwer einzuschätzen. Auch er soll Hoffmann am Donnerstag kritisiert haben.

Das Getöse rund um den früheren Bundesliga-Dino weckt Erinnerungen an das Jahr 2009, als es schon einmal zu einem großen Knall gekommen war. Auch damals stand Hoffmann im Mittelpunkt. Nach sechs Jahren Zusammenarbeit mit Sportchef Dietmar Beiersdorfer war das Verhältnis der beiden Charakterköpfe damals nicht mehr zu kitten. Beiersdorfer musste gehen, die sportliche Talfahrt begann - und endete schließlich in der 2. Liga.

Aus der wollen die Hamburger mit Trainer Dieter Hecking nun schnell wieder heraus. Wann es weitergeht, ist angesichts des grassierenden Coronavirus unklar. Klar ist dagegen, dass man für das Erreichen großer sportlicher Ziele zumindest eine professionelle Basis auf Führungsebene braucht.