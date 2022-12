Zu den wenigen Nationen, die sich Fußball-Weltmeister nennen dürfen, zählt auch England dazu. Doch wie oft wurde diese Ehrung den Three Lions zuteil? SPOX hat die Antwort.

England ist neben Uruguay, Italien, Frankreich, Deutschland, Argentinien, Brasilien und Spanien eine von acht Nationen, die im Sport des Fußballs eine Weltmeisterschaft gewinnen konnten. Aktuell sind die Three Lions, wie die englische Nationalmannschaft noch genannt wird, auch bei der Weltmeisterschaft in Katar auf einem guten Weg. Am Samstag, den 10. Dezember, wird es dann jedoch ernst, im Viertelfinale geht es gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich.

Doch wie oft wurde England überhaupt Weltmeister? Im Folgenden bekommt Ihr die Antwort.

Fußball-WM: Wie oft wurde England schon Weltmeister?

Die englische Nationalmannschaft konnte die prestigeträchtigste Trophäe, die man als Land im Fußball gewinnen kann, einmal in die Höhe stemmen. Das war im Jahr 1966 bei der achten Austragung der WM, die damals zum ersten Mal im eigenen Land, also in England, stattfand. Bei diesem Turnier nahmen noch 16 Nationen an der Endrunde teil, England setzte sich vor heimischem Publikum in der Gruppenphase als Erster gegen Uruguay, Mexiko und Frankreich durch. Im Viertelfinale reichte gegen Argentinien ein 1:0-Sieg, im Halbfinale dann ein 2:1-Sieg über Portugal um Turnier-Toschützenkönig (9 Tore) und Legende Eusébio.

© getty England wurde bei der Heim-WM 1966 Weltmeister.

Das WM-Finale 1966 gegen die Bundesrepublik Deutschland ging dann später in die Geschichte ein - nicht nur, weil es ein Finale war, sondern wegen des legendären "Wembley Tores", das heute noch für Kontroversen sorgt. Bei diesem offiziell gegebenen Treffer erzielte Geoff Hurst in der ersten Halbzeit der Verlängerung im Londoner Wembley Stadium das Tor zur zwischenzeitlichen 3:2-Führung der Engländer. Dabei hätte der Treffer jedoch nicht zählen dürfen, Hursts Schuss landete nämlich zuerst an der Unterkante der Latte, sprang auf der Torlinie auf, überschritt sie jedoch zu keiner Zeit komplett. Der Schweizer Schiedsrichter Gottfried Dienst entschied nach Absprache mit dem sowjetischen Linienrichter Tofiq Bəhramov, der nur Aserbaidschanisch und Russisch sprach, jedoch nicht Englisch, auf Tor. Die Deutschen mussten danach das Risiko erhöhen und kassierten in der 120. Minute noch das 2:4, das dann auch der Endstand war.

Spieler wie Bobby Moore, Bobby Charlton oder Geoff Hurst von der Weltmeistermannschaft zählen auch heute noch zu den größten Fußball-Legenden des Landes. Ein weiteres Finale konnten die Three Lions nach dem Erfolg von 1966 nicht mehr erreichen, immerhin schaffte man es 1990 und 2018 ins Halbfinale.

© getty Tor oder nicht? Das legendäre Wembley-Tor sorgt heute noch für Gesprächsstoff.

Fußball-WM: Die Enrdunden-Ergebnisse der Engländer