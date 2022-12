Die Niederlande steht im Viertelfinale der WM und kann damit weiterhin auf den Titel hoffen. Doch ist die Oranje überhaupt schon einmal Weltmeister geworden? SPOX hat die Antwort.

Zum elften Mal in der Geschichte des Landes nimmt die niederländische Fußballnationalmannschaft derzeit an einer Weltmeisterschaft teil. Zum ebenso elften Mal hat das Team die Hauptrunde des Turniers erreicht. Man ist damit eines von nur wenigen Ländern, die noch nie in der Gruppenphase gescheitert sind.

Doch was hat die Elftal nun in der Vergangenheit aus diesem Erfolg machen können? Wie oft entschied man das Turnier für sich? Die Antwort geben wir im Folgenden.

Fußball-WM: Wie oft wurde die Niederlande schon Weltmeister?

Tatsächlich hat die Oranje in ihrer Geschichte noch niemals eine Weltmeisterschaft für sich entschieden. Zwar stand man bereits mehrfach im Turnier-Endspiel, für den Weltpokal reichte es letztlich jedoch nicht.

© imago images Bayerns Abwehrchef Matthijs de Ligt hat bei der WM in Katar erst zwei Einsätze bekommen.

Den zuletzt besten Versuch unternahm die Niederlande im Jahr 2010. Bei der WM in Südafrika schaffte man es bis ins Finale, unterlag dort allerdings der Auswahl Spaniens mit 0:1. Die beiden weiteren Endspiele gingen in den Jahren 1974 und 1978 verloren.

Fußball-WM: Wie oft wurde die Niederlande schon Weltmeister? - Die Viertelfinalspiele im Überblick

Datum Spiel 9. Dezember, 16 Uhr Kroatien vs. Brasilien 9. Dezember, 20 Uhr Niederlande - Argentinien 10. Dezember, 16 Uhr Marokko vs. Portugal 10. Dezember, 20 Uhr England vs. Frankreich

Fußball-WM: Wie oft wurde die Niederlande schon Weltmeister? - Die bisherigen Spiele in Katar

Runde Gegner Ergebnis Gruppenphase, 1. Spieltag Senegal 2:0 Gruppenphase, 2. Spieltag Ecuador 1:1 Gruppenphase, 3. Spieltag Katar 2:0 Achtelfinale USA 3:1

Fußball-WM: Wie oft wurde die Niederlande schon Weltmeister? - Der Turnierkader