Enzo Fernández: Vom Messi-Fan zu Argentiniens WM-Shootingstar

Vor gut sechs Jahren bat er Messi in einem emotionalen Post darum, nicht zurückzutreten. Nun zaubert er mit seinem Idol bei der WM. Das ist die Geschichte von Enzo Fernández - einem der Aufsteiger der bisherigen Saison.

Genau wie wahrscheinlich jeder andere war auch José Peseiro überrascht, als er hörte, dass Enzo Fernández erst 21 Jahre alt ist. "Entweder das ist eine Lüge oder er ist ein Genie", sagte der Portugiese, seit Mai Nationaltrainer von Nigeria, gegenüber A Bola.

Eine Lüge ist es sicher nicht. Aber ein Genie könnte dieser Enzo Fernández durchaus sein.

Während Weltmeisterschaften neigt die breite Öffentlichkeit dazu, vorher beinahe völlig unbekannte Spieler plötzlich zu Superstars zu machen. Aber die Geschichte des argentinischen Mittelfeldspielers, der sein Geld beim portugiesischen Topklub Benfica verdient, ist gewiss etwas Besonderes. Alleine schon deshalb, weil es die Geschichte eines Jungen ist, der nach der Copa América 2016 einen herzzerreißenden Post absetzte, um Lionel Messi dazu zu bewegen, seinen damals kurzzeitig verkündeten Rücktritt aus der Nationalmannschaft wieder rückgängig zu machen.

"Mach', was du willst, Lionel, aber bitte denke darüber nach, zu bleiben. Bleib' und hab' Spaß", schrieb Fernández bei Facebook. "In einer Welt voll von unglaublich hohem Druck schaffen sie es, dem Spiel seine wichtigste Eigenschaft zu nehmen: Den Spaß."

© getty Bei der WM 2022 in Katar hat Enzo Fernández mit Argentinien derzeit gut lachen.

Enzo Fernández flehte Messi an, weiter für Argentinien zu spielen

Der damals 15-Jährige führte aus: "Dich in Blau und Weiß spielen zu sehen, ist der größte Stolz auf der Welt. Spiele aus Spaß - denn du kannst dir gar nicht vorstellen, wieviel Spaß wir haben, wenn du Spaß hast. Danke und vergib uns."

Bei der WM hat Messi bisher ziemlich viel Spaß gehabt. Auch dank Fernández, aber vor allem mit ihm gemeinsam. Im immens wichtigen Gruppenspiel gegen Mexiko nahm der Youngster einen Pass seines Idols an der Strafraumgrenze auf und zirkelte ihn wunderschön zum entscheidenden 2:0 für Argentinien ins lange Eck. "Ich kenne Enzo sehr gut. Hier beim Nationalteam ohnehin, aber ich habe auch schon in der Champions League gegen ihn gespielt", sagte Messi nach dem Spiel. "Er verdient es, weil er ein unglaublicher Junge und ein sehr wichtiger Spieler für uns ist."

Längst besteht daran überhaupt kein Zweifel mehr. Fernández hat zwar erst im September überhaupt sein Debüt in der Nationalmannschaft gefeiert, ist bei der WM aus Argentiniens Startelf aber nicht mehr wegzudenken.

Nach dem Tor gegen Mexiko war der 21-Jährige auch beim 2:0 im dritten Gruppenspiel gegen Polen gut drauf, legte Julián Álvarez mit einem klugen Pass den entscheidenden Treffer auf. Auch im Achtelfinale gegen Australien und im Viertelfinal-Krimi gegen die Niederlande ließ er überzeugende Auftritte folgen.

Enzo Fernández: Bald der beste Box-to-Box-Spieler der Welt?

Beeindruckend ist dabei nicht nur Fernández' Einfluss auf die Offensive der Argentinier, auch Verteidigen kann er enorm gut. Nicht umsonst gilt der Mann aus dem Nachwuchs von River Plate, der Buenos Aires vergangenen Sommer in Richtung Lissabon verließ, als einer der vielversprechendsten Box-to-Box-Spieler im Weltfußball.

Schon 2020/21, als Fernández während einer Leihe von River Plate zu Defensa y Justicia ein ums andere Mal glänzen konnte, sagte ihm Klubpräsident Diego Lemme eine Zukunft bei Real Madrid voraus. Und daraus könnte schon alsbald nur zu gut Realität werden.

Die Königlichen sind nur einer von zahlreichen europäischen Topklubs, die Fernández gerne haben würden. Auch Liverpool, Manchester City, Manchester United und Chelsea sollen interessiert sein - und Benfica dürfte einen riesigen Gewinn mit dem Shootingstar machen, für den die Portugiesen im Juli lediglich zwölf Millionen Euro gezahlt haben.

© getty Bei Benfica zählt Enzo Fernández jetzt schon zu den Schlüsselspielern.

Das immense Interesse an Fernández ist indes wenig überraschend. Sein Talent ist ebenso beeindruckend wie sein Temperament, wenngleich er trotz all des Hypes ein extrem bodenständiger Typ ist.

Im Januar 2019, kurz nach seinem 18. Geburtstag, stand Fernández erstmals im Kader der ersten Mannschaft von River Plate. Wirklich mitspielen durfte er dann aber erst über ein Jahr später, im März 2020. Kurz darauf wurde er verliehen, murrte jedoch nicht. Im Gegenteil: Er ergriff seine Chance mit vollem Fokus.

Enzo Fernández: Eine Leihe verhilft zum Durchbruch

"Als Marcelo (Gallardo, River-Trainer, d. Red.) mir von der Leihe zu Defensa erzählte, nahm ich das gut auf. Es war eine Chance, mich zu zeigen, Spielzeit zu bekommen und mich mit Erstligaspielern zu messen", sagte Fernández zu Ole. "Ich hatte das Glück, dort (bei Defensa, d. Red.) von zwei großartigen Trainern wie Hernán Crespo und Sebastián Beccacece trainiert zu werden. Ich durfte an der Seite von tollen Spielern und Menschen spielen und zwei Titel (Copa Sudamericana und Recopa Sudamericana, d. Red.) gewinnen, die in die Geschichte eingingen."

Fernández erklärte weiter: "Ich war immer noch der selbe Spieler, aber in der Zeit bei Defensa bin ich nicht nur als Spieler, sondern auch als Mensch sehr gewachsen. Das hat mich darauf vorbereitet, zu River zurückzugehen und mich besser an den Rhythmus des Teams gewöhnen zu können."

Als dann, nach seiner Rückkehr zu River Plate, bereits die ersten Gerüchte rund um Real Madrid auftauchten, sagte Fernández bei TyC Sports, dass er "ruhig" und "bescheiden" bleiben und weiterhin Leistung auf dem Platz sprechen lassen wolle.

Enzo Fernández beeindruckt bei Benfica mit Arbeitseifer

Mit seiner Jugendliebe hat er bereits eine kleine Tochter und legt für sein zartes Alter ein enormes Level an Reife an den Tag. Wie die Marca berichtet, hat er bei Benfica auch jedermann mit seinem Arbeitseifer und seiner Hingabe zum Spiel beeindruckt. Er brachte seinen persönlichen Physiotherapeuten aus Buenos Aires mit nach Lissabon und installierte in seinem neuen Zuhause umgehend ein Fitness-Studio.

Die harte Arbeit zahlte sich aus, als Lionel Scaloni ihm im September zu seinem ersten Länderspiel verhalf. Beim 3:0-Testspielsieg gegen Honduras kam Fernández nach gut einer Stunde für Leandro Paredes ins Spiel.

Die Belohnung für einen unfassbar guten Start bei Benfica, für das er in der Champions-League-Qualifikation gegen Midtjylland sowohl im Heim- als auch im Auswärtsspiel ein Tor erzielte. Nach gelungener Qualifikation wirkte Fernández in fünf der sechs CL-Gruppenspielen mit und half entscheidend dabei, dass Benfica seine Gruppe sensationell vor Paris Saint-Germain und Juventus Turin gewinnen konnte.

© getty In der Champions League zeigte Enzo Fernández seine Qualität auch gegen Paris Saint-Germain und Juventus Turin.

Dass Fernández nun auch bei der WM eine so maßgebliche Figur im argentinischen Spiel ist, damit war dennoch nicht zu rechnen. Er arbeitete sich ins Team und hat seinen Platz nach seinem allerersten Startelfeinsatz für sein Land im letzten Gruppenspiel gegen Polen absolut sicher.

Dabei spielten ihm auch ein wenig die allgemeinen Umstände in die Karten, das sollte nicht unerwähnt bleiben. Das verletzungsbedingte Fehlen von Giovani Lo Celso zum Beispiel, der beim Copa-America-Triumph 2021 eine wichtige Rolle gespielt hatte. Oder die Formsuche von zwei weiteren Konkurrenten im Mittelfeld, Paredes und Rodrigo De Paul.

Trainer Scaloni brauchte jemanden, der in die Bresche springt. Und genau das hat Fernández gemacht. Er stellt eine exzellente Verbindung zwischen Argentiniens Mittelfeld und der Offensive her.

Und auch deshalb hat Messi wieder Spaß. Auch dank des Jungen, der ihn vor sechseinhalb Jahren so rührend darum bat, weiter für die Albiceleste zu spielen.