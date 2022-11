Wer zeigt / überträgt WM 2022 heute live? Spiele, Ansetzungen, Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

Bei der WM 2022 stehen heute die Partien des siebten Tags auf dem Programm. Alle Informationen zu den Spielen und Ansetzungen des Tages und wo Ihr die Begegnungen heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Samstag, den 26. November, werden bei der WM 2022 erneut vier Spiele ausgetragen. Bei der Weltmeisterschaft in Katar finden in den Gruppen C und D die Partien des 2. Spieltags statt.

Den Auftakt bestreiten um 11.00 Uhr Tunesien und Australien. Als Austragungsort der Begegnung in der Gruppe D dient das Al-Janoub Stadium in al-Wakrah. In der anderen Begegnung der Gruppe D duellieren sich später am Tag Frankreich und Dänemark. Das WM-Gruppenspiel startet um 17.00 Uhr im Education City Stadium in al-Rayyan. Frankreich führt die Gruppe aktuell vor Dänemark, Tunesien und Australien an.

In der Gruppe C trifft heute im ersten Gruppenspiel Polen auf Saudi-Arabien um 14.00 Uhr im Stadium 974 in Doha. Den WM-Spieltag am Samstag beschließt das Duell zwischen Argentinien und Mexiko. Das letzte Gruppenspiel des Tages startet um 20.00 Uhr im Lusail Iconic Stadium in Lusail.

Für eine große Überraschung sorgte Saudi-Arabien am 1. Spieltag. Den Mitfavoriten Argentinien schlugen die Underdogs aus dem Wüstenstaat mit 2:1. Argentinien liegt damit auf den vierten Rang in der Tabelle - hinter Polen und Mexiko, die am 1. Spieltag unentschieden spielten.

© getty Holt Frankreich gegen Dänemark den zweiten WM-Sieg?

Wer zeigt / überträgt WM 2022 heute live? Die Spiele im Überblick

Uhrzeit Gruppe Team 1 Team 2 Stadion Liveticker 11.00 Uhr D Tunesien Australien Al-Janoub Stadium (Al-Wakrah) Liveticker 14.00 Uhr C Polen Saudi-Arabien Education City Stadium (Al-Rayyan) Liveticker 17.00 Uhr D Frankreich Dänemark Stadium 974 (Doha) Liveticker 20.00 Uhr C Argentinien Mexiko Lusail Iconic Stadium (Lusail) Liveticker

Wer zeigt / überträgt WM 2022 heute live? Übertragung im TV und Livestream

Im Free-TV seht Ihr heute in der ARD drei der vier WM-Spiele live und in voller Länge im Livestream. Der Pay-TV-Sender MagentaTV zeigt dagegen alle WM-Gruppenspiele des Tages live.

Im Free-TV beginnt die ARD mit der Übertragung der WM-Spiele ab 13.00 Uhr. Um 14.00 Uhr seht Ihr dort die Begegnung zwischen Polen und Saudi-Arabien. Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt zudem die Partie zwischen Frankreich und Dänemark und das Spiel zwischen Argentinien und Mexiko live im Free-TV. Auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek findet Ihr alternativ die Übertragung der ARD im kostenlosen Livestream.

MagentaTV zeigt hingegen das erste WM-Spiel des heutigen Tages exklusiv im Pay-TV. Die Vorberichte zum Duell zum Duell zwischen Tunesien und Australien seht Ihr dort ab 10.00 Uhr. Ab 11.00 Uhr seht Ihr bei MagentaTV die Partie in der Gruppe D live. Bis 23.00 Uhr seht Ihr heute bei MagentaTV alle WM-Begegnungen live und in voller Länge im Pay-TV. Der Anbieter der Telekom zeigt die Partien zudem auch im Livestream in der MagentaTV-App und auf der MagentaTV-Website.

Wer zeigt / überträgt WM 2022 heute live? Übertragung im Liveticker

Hier bei SPOX verfolgen wir für Euch alle WM-Partien des heutigen Tages in ausführlichen Livetickern. Bei uns seid Ihr über die WM-Geschehnisse immer auf dem Laufenden.

Wer zeigt / überträgt WM 2022 heute live? Spiele, Ansetzungen, Übertragung im TV und Livestream, Liveticker - Die Rahmentermine des Turniers