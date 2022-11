WM 2022 - Saudi-Arabien vs. Mexiko, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Saudi-Arabien und Mexiko treten heute im Rahmen des letzten Gruppenspieltags bei der WM 2022 gegeneinander an. Wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

Seit Montag läuft bei der Weltmeisterschaft in Katar in der Gruppenphase die dritte und letzte Spielrunde. Am heutigen Mittwoch, den 30. November 2022, sind die Mannschaften der Gruppe C und D an der Reihe. Reichlich Achtelfinaltickets stehen noch auf dem Spiel, um eines davon kämpfen auch Saudi-Arabien und Mexiko. Was die Ausgangslage betrifft, sind die Araber jedoch in einer besseren Position. Sie haben nach dem Sensationssieg gegen Lionel Messi und Argentinien drei Zähler auf dem Konto - damit nur einen weniger als der aktuelle Tabellenführer Polen und gleich viel wie der Zweitplatzierte Argentinien. Mexiko hingegen konnte nur in Form eines Unentschiedens gegen Polen punkten, muss daher auf ein günstiges Ergebnis im Parallelspiel zwischen Polen und Argentinien hoffen, selbst zudem auf jeden Fall gewinnen.

Die Partie zwischen Saudi-Arabien und Mexiko geht um 20 Uhr deutscher Zeit los. Als Spielstätte dient das spätere Finalstadion, das Lusail Iconic Stadium in der gleichnamigen Stadt Lusail.

WM 2022 - Saudi-Arabien vs. Mexiko, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV und Livestream

Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender, die sich in Deutschland um die Übertragung der WM-Spiele im Free-TV kümmern, sind die ARD und das ZDF. In ihrem Repertoire befinden sich jedoch nicht alle 64, sondern "nur" 48 Spiele. Das Spiel zwischen Saudi-Arabien und Mexiko gehört nicht zu diesen 48 Begegnungen. Das heißt jedoch nicht, dass es nirgends zu sehen ist. Denn neben der ARD und dem ZDF ist auch MagentaTV ein Ansprechpartner, was die Übertragung der WM-Spiele betrifft.

© getty Mexikos Chancen auf das Achtelfinale sind sehr gering.

Beim Pay-TV-Sender der Telekom werden gegen ein kostenpflichtiges Abonnement sogar alle Duelle angeboten. Saudi-Arabien vs. Mexiko ist also exklusiv bei MagentaTV im Angebot. Darüber hinaus wird dort auf der Plattform auch eine Konferenz angeboten, die auch das Parallelspiel zwischen Polen und Argentinien beinhaltet. Dies gilt übrigens auch für die beiden Spiele um 16 Uhr - Tunesien vs. Frankreich und Australien vs. Dänemark.

WM 2022 - Saudi-Arabien vs. Mexiko, Übertragung: Gruppenspiel heute im Liveticker

Solltet Ihr keine Möglichkeit haben, das Spiel zwischen Saudi-Arabien und Mexiko live zu verfolgen, könnt Ihr immer noch auf SPOX ausweichen, das die Partie im Liveticker anbietet.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Saudi-Arabien und Mexiko.

WM 2022 - Saudi-Arabien vs. Mexiko, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Saudi-Arabien: Al-Owais - Abdulhamid, Al-Amri, Tambakti, Al-Burayk - Kanno - Al-Buraikan, Al-Abed, Al-Najei, N. Al-Dawsari - Al-Shehri

Al-Owais - Abdulhamid, Al-Amri, Tambakti, Al-Burayk - Kanno - Al-Buraikan, Al-Abed, Al-Najei, N. Al-Dawsari - Al-Shehri Mexiko: Ochoa - Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo - Herrera, Guardado, Chavez - Lozano, Martin, Vega

WM 2022 - Saudi-Arabien vs. Mexiko, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

© getty Saudi-Arabien schockte zum WM-Auftakt Argentinien.

