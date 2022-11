DFB-Team ratlos nach Auftaktniederlage: "Aberwitzig, dass wir mit einer Niederlage dastehen"

Das DFB-Team verliert bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar mit 1:2 und gibt eine Führung spät aus der Hand. Sowohl die Spieler als auch Bundestrainer Hansi Flick zeigten sich anschließend ratlos und dementsprechend enttäuscht. Die Stimmen der deutschen Nationalmannschaft.

"Wir haben es ihnen zu einfach gemacht", sagte Ilkay Gündogan bei der ARD: "Gerade das zweite Tor, ich weiß nicht, ob jemals ein einfacheres Tor bei einer Weltmeisterschaft erzielt wurde." Man habe das Spiel weitestgehend dominiert, allerdings hätten die Möglichkeiten gefehlt, hinten rauszuspielen.

"Obwohl wir in den Positionen nicht schlecht spielen, fehlt so ein bisschen die Überzeugung mit dem Ball von hinten raus", erklärte der Torschütze zum 1:0: "Da haben wir uns in der zweiten Halbzeit auf lange Bälle verlassen und die, die wir gespielt haben, haben wir relativ einfach verloren. Da hat man das Gefühl gehabt, dass nicht jeder den Ball haben wollte."

"Die Japaner haben in der Halbzeit umgestellt, sind aggressiver drauf gegangen", erklärte Thomas Müller: "Das hat uns aber nicht abgehalten, in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit ein gutes Spiel zu machen und Chancen herauszuspielen. Aberwitzig, dass wir mit einer Niederlage dastehen" Sowohl die Spieler als auch Bundestrainer Hansi Flick machten vor allem die fehlende Effizienz für die Niederlage verantwortlich.

"Dieses Zwingende, dieses unbedingt wollen hat den Ausschlag gegeben, dass Japan daran geglaubt hat und wir haben geglaubt, wir bringen das über die Bühne", zeigte sich Kapitän Manuel Neuer enttäuscht. Flick kritisierte die Vielzahl an individuellen Fehlern, zeigte sich aber zweckoptimistisch: "Wir haben die Qualität, Spanien zu schlagen." Die Niederlage sei dennoch "brutal enttäuschend".