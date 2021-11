Am letzten Spieltag der WM-Qualifikation wird es in der Gruppe H nochmal einen Knaller geben! Im Duell Erster gegen Zweiter gastiert Russland in Kroatien. Den Liveticker zum Spiel gibt es hier.

Wer qualifiziert sich direkt für die WM 2022 in Katar und wer muss sich noch in den Playoffs durchzittern? Mit zwei Punkten Vorsprung haben die Russen die komfortablere aller Ausgangspositionen, ein Unentschieden würde ausreichen. Die Kroaten hingegen, WM-Finalist von 2018, sind auf einen Sieg angewiesen.

Kroatien vs. Russland: WM-Qualifikation heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Für beide Teams geht es um viel! Der Erstplatzierte einer Gruppe qualifiziert sich direkt für die WM 2022 in Katar, der Zweitplatzierte hingegen muss zusammen mit elf weiteren Ländern in einer Art Playoffs die drei restlichen WM-Teilnehmer ausspielen.

Vor Beginn: Die Partie wird im Poljud-Stadion in der kroatischen Stadt Split absolviert. Spielbeginn ist um 15.00 Uhr

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Kroatien vs. Russland.

Kroatien vs. Russland: WM-Qualifikation heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Kroatien: Livakovic - Stanisic, Vida, Gvardiol, Barisic - Brozovic, Ivanusec, Modric, Pasalic, Perisic - Kramaric

Livakovic - Stanisic, Vida, Gvardiol, Barisic - Brozovic, Ivanusec, Modric, Pasalic, Perisic - Kramaric Russland: Safonov - Sutormin, Osipenko, Dzhikiya, Kudryashov - Fomin, Barinov, Kuzyaev - Al. Miranchuk, Smolov, Z. Bakaev

Kroatien vs. Russland: WM-Qualifikation heute im Liveticker - Übertragung im TV und Livestream

Wer das Spiel live sehen möchte, der kommt um den Streamingdienst DAZN nicht herum. Das Unternehmen besitzt nämlich die exklusiven Übertragungsrechte der Partie. Der Übertragungsbeginn wird nur wenige Minuten vor Spielbeginn u 15.00 Uhr stattfinden.

Um auf den Stream zugreifen zu können, benötigt Ihr ein entsprechendes Abonnement. Der Kostenpunkt hier liegt derzeit bei 14,99€ pro Monat oder bei einmalig 149,99€ im Jahresabo. Hier könnt Ihr direkt Euer Abo abschließen.

Eine Übertragung im TV und Fernsehen wird es nicht geben.

