WM in Katar: Generalmajor Al Ansari gegen Regenbogenflaggen - zum Schutz der Fans

Das Zeigen der Regenbogenflagge während der Weltmeisterschaft in Katar als Zeichen der Solidarität mit der LGBTQ+-Community könnte für Fans Konsequenzen haben.

Generalmajor Abdulaziz Abdullah Al Ansari erklärte zwar im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Associated Press (AP), dass LGBTQ-Paare während der WM in Katar willkommen geheißen und akzeptiert würden, obwohl gleichgeschlechtliche Beziehungen in dem konservativen Golfstaat weiterhin unter Strafe stehen.

Zugleich sprach sich Al Ansari gegen das öffentliche Zeigen entsprechender Solidaritätssymbole, wie etwa der Regenbogenfahne aus. "Wenn ein Fan die Regenbogenflagge hisst und ich sie ihm wegnehme, dann nicht, weil ich sie wirklich nehmen will, um ihn zu beleidigen, sondern um ihn zu schützen", sagte Al Ansari bei AP.

Er fürchtet demnach Angriffe auf die Anhänger: "Denn wenn ich es nicht bin, könnte jemand anderes in seiner Nähe ihn angreifen." Er könne nicht für das Verhalten des ganzen Volkes garantieren, ergänzte Al Ansari: "Und ich werde ihm sagen: 'Bitte, es ist nicht nötig, jetzt die Fahne zu zeigen.'"

Wenn Fans ihre Haltung demonstrieren wollen, dann "müssen sie dies in der Gesellschaft tun, in der es akzeptiert wird", meinte Al Ansari. Eine Karte kaufen und sich das Spiel anschauen, sei in Ordnung, "aber nicht hier deswegen die ganze Gesellschaft beleidigen", betonte er.

Da ist das Ding! Adidas stellt den Spielball der WM 2022 vor © Adidas 1/18 Adidas hat "Al Rihla" vorgestellt - den offiziellen Spielball für die Weltmeisterschaft in Katar 2022. Es ist der 14. Ball in Folge, den das Unternehmen für eine WM entwickelt hat. SPOX zeigt alle Bälle seit 1970. © Adidas 2/18 Und das ist er: Der Al Rihla. Mit dem Spielball werden die 32 Mannschaften zwischen dem 21. November und dem 18. Dezember 2022 um die WM-Krone kämpfen. © Adidas 3/18 Lionel Messi scheint das Spielgerät auf jeden Fall schon einmal zu gefallen. © Adidas 4/18 Dabei präsentiert sich der Al Rihla wieder deutlich farbenfroher als sein russischer Vorgänger. Neben dem Namen ist auch das WM-Logo auf dem Ball abgebildet. © Adidas 5/18 Hersteller Adidas beschreibt ihn als am schnellsten fliegender WM-Ball aller Zeiten. Neu ist der sogenannte "CTR-CORE" im Inneren des Balles, der ein schnelles und präzises Spiel mit maximaler Form- und Lufterhaltung garantieren soll. © getty 6/18 Seit 1970 produziert Adidas die WM-Bälle. 1970 war er noch klassisch schwarz-weiß, damit er im Fernsehen gut zu erkennen war. © getty 7/18 Ja, das ist doch der selbe Ball wie im Vorjahr? Fast. Mir marginalen Unterschieden löste der Telstar Durlast 1974 den Telstar ab. © getty 8/18 1978 wurde mit dem Tango das klassische Wabenmuster erstmals abgelöst. Außerdem neu: Eine spezielle Schneeversion in orange. © getty 9/18 1982 gab es wie 1978 einen Tango. Wieder in (fast) demselben Design. Neu aber: wasserdichte Nähte. © getty 10/18 Den ersten vollsynthetischen Ball gab es 1986 in Mexiko. Genau wie das Finalstadion hieß er Azteca. © getty 11/18 Etrusco Unico nannte sich das recht schlichte Spielgerät bei der WM 1990 in Italien, mit dem Deutschland seinen dritten Titel gewann. © getty 12/18 Da lässt sich der Amerikaner natürlich nicht lumpen: Zur Präsentation des Questra zur WM 1994 in den USA gab's ordentlich Show außenrum. © getty 13/18 Der Tricolore brachte der Equipe Tricolore Glück: Bei der WM 1998 in Frankreich sicherte sich der Gastgeber den Pokal. © getty 14/18 Legendäres Teil, der Fevernova! Gespielt wurde die Kugel bei der WM 2002 in Japan und Südkorea. © getty 15/18 2006 ist die Welt zu Gast bei Freunden, bei der WM in Deutschland wird mit diesem rundum runden Kollegen gekickt: dem Teamgeist. © getty 16/18 Haja, der Sepp war durchaus angetan vom Spielgerät der WM 2010 in Südafrika. Der Name der bunten Kugel: Jabulani. © getty 17/18 Farbenfroh ging's auch 2014 in Brasilien zu. Deutschland holte sich den Weltmeistertitel mit dem Brazuca. © getty 18/18 Der Telstar bestach 2018 in Russland durch sein Pixel-Design. Glück brachte er vor allem der französischen Auswahl, die sich den Titel sicherte.

Al Ansari: "Können Gesetze nicht ändern"

Als eine Warnung vor einer Reise wollte Al Ansari seine Worte allerdings nicht verstanden wissen. "Bucht gemeinsam ein Zimmer, schlaft miteinander - das geht uns nichts an", sagte er. "Wir sind dazu da, um ein Turnier zu organisieren. Wir können hier die Gesetze nicht ändern. Man kann die Religion nicht für die 28 Tage einer Weltmeisterschaft ändern."

Al Ansari ist als Direktor der Abteilung für internationale Zusammenarbeit tätig, zugleich ist er Vorsitzender des Nationalen Komitees zur Terrorismusbekämpfung im katarischen Innenministerium. Die Vergabe der WM nach Katar steht wegen der Menschenrechtsverletzungen vor Ort in der Kritik. Amnesty International beklagte zuletzt, dass Personen der LGBT+-Community "sowohl durch Gesetze als auch im täglichen Leben weiterhin diskriminiert" würden.

FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte in dieser Woche in Doha mit Blick auf die WM betont, dass jeder sehen werde, "dass jeder hier in Katar willkommen ist, auch wenn wir über LGBTQ sprechen". Während der EM im vergangenen Jahr hatte das Verbot der Regenbogenflagge in Ungarn eine heftige Debatte ausgelöst.