WM-Boykott durch Haaland und Co.? "Wir müssen groß denken"

Klubs und Fans wollen die norwegische Nationalmannschaft um Jungstar Erling Haaland zu einem Boykott der Katar-WM zwingen. Am Sonntag kommt es zum Showdown mit dem Verband.

Erling Haaland schweigt. Doch was der Wunderknabe von einem norwegischen Boykott der WM 2022 in Katar halten würde, ist ein offenes Geheimnis. Sein Nationalcoach Stale Solbakken sagte, er habe die drängende Frage bereits "mit einzelnen Spielern diskutiert". Alle seien sich einig gewesen: "Wir können als Mannschaft etwas tun."

Norwegen mag eine kleine Fußball-Nation sein, sagte Solbakken, aber: "Wir haben einen Weltstar, einen halbverrückten Trainer und junge, nach vorne stürmende Spieler. Wir müssen groß denken!" Also an einen Boykott? Mehrere Erstliga-Klubs und die Fans wollen den widerstrebenden Verband NFF bei der Jahreshauptversammlung "Footballting" am Sonntag dazu zwingen. Solbakken sympathisiert offen mit ihnen - und ist doch dagegen.

"Ich habe alles dazu gelesen, was ich in die Finger kriegen konnte", sagte er. Natürlich auch den Artikel im englischen Guardian über die über 6500 Toten auf den WM-Baustellen im Wüstenstaat, der die Boykottbewegung ins Laufen gebracht hatte. Was der NFF bisher getan habe, um Arbeiter- und Menschenrechte in Katar zu fördern, sei "zu schwach und zu wenig resolut" gewesen, sagte Solbakken.

Sich wie Verbandspräsident Terje Svendsen nur auf einen Dialog zu berufen, sei "feige", meinte er offen und forderte: "Wir müssen Druck machen!" Der Sport habe die Kraft, "Signale zu setzen". Das habe "Black Lives Matter" gezeigt. Das sei auch die Meinung von Haaland und Co., sagte Solbakken, seine Stars nähmen "mit vollem Herzen" teil an der Diskussion. Aber, klar: Sie wollen spielen.

WM 2022 in Katar: Stadien und Spielorte © getty 1/30 Die Winter-WM 2022 beginnt am 21. November 2022 im al-Bayt-Stadion in Al Khor. Das Finale wird am 18. Dezember stattfinden. SPOX zeigt alle Stadien der Weltmeisterschaft 2022. © getty 2/30 Die prunkvollen Stadien können aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Menschenrechtssituation in Katar weiterhin eine Katastrophe ist. Laut dem Guardian sollen beim Bau der Stadien insgesamt 6.500 Menschen ums Leben gekommen sein. © Google Maps 3/30 Zur besseren Verdeutlichung der Distanzen hier alle acht Stadien in Katar: Der Wüstenstaat ist etwa so groß wie Hessen. Das nördlichste Stadion ist vom südlichsten mit dem Auto 67 Kilometer entfernt. Ob das alles Sinn ergibt? Hm ... © www.sc.qa 4/30 Al-Bayt Stadium in Al Khor (Kapazität: 60.000): Das Stadiondesign soll "die Vergangenheit und Gegenwart Katars" würdigen und "gleichzeitig die Zukunft der Gemeinde im Auge" behalten. © www.sc.qa 5/30 Innen modern, von außen traditionell: Inspiriert von den Nomadenvölkern, die seit Jahrtausenden ihren Lebensunterhalt in den Wüsten Katars verdienen, umschließt eine riesige Zeltstruktur das Stadion. © qatar2022.qa 6/30 Das Stadium ist so gut wie fertiggestellt. Am 21. November soll hier um 21 Uhr das Eröffnungsspiel stattfinden. © qatar2022.qa 7/30 Während sich im inneren des Stadions Hotelsuiten und Logen befinden, wurde außerhalb eine künstliche "Wohlfühlatmosphäre" mit Einkaufszentrum, Kamel-Renebahn und sogar einem See geschaffen. © www.sc.qa 8/30 Al Rayyan Stadium in Al Rayyan (Kapazität: 40.000): Das alte Ahmed-Bin-Ali-Stadion wurde erweitert und umbenannt. Symbole der katarischen Kultur sowie dünenförmige Strukturen integrieren sich in die wellenförmige Fassade. © www.sc.qa 9/30 Abgerundet wird das Bild durch eine grüne Landschaft rund um den Stadionkomplex. © getty 10/30 Am 18. Dezember 2020 wurde das Stadion feierlich eröffnet. Nach der WM wird das Stadion auf 20.000 Plätze zurückgebaut. © getty 11/30 Das Stadion war zudem Austragungsort der Klub-WM in diesem Jahr. Die Bayern gewannen dort ihre Partie gegen Al Ahly SC. © www.sc.qa 12/30 Al Thumama Stadium in Doha (Kapazität: 40.000): In der Nähe des Hamad International Airport in Doha gelegen, erhalten viele Besucher von oben einen ersten Blick auf das Stadion. © www.sc.qa 13/30 Das Design des Stadions ist inspiriert von der Gahfiya, einer traditionell gewebten Mütze, die seit Jahrhunderten in vielen arabischen Ländern von Männern getragen wird. © qatar2022.qa 14/30 Im Inneren wird noch fleißig gewerkelt. Eine Klimaanlage muss noch installiert werden, die die Temperatur auf 18 Grad absenkt. Einen Fußballklub, der das Stadion nach 2022 nutzen wird, gibt es bislang noch nicht. © qatar2022.qa 15/30 Die Ornament-Fassade dagegen ist bereits seit Anfang 2020 fertiggestellt. © www.sc.qa 16/30 Al Wakrah Stadium in Al Wakrah (Kapazität: 40.000): Die futuristische Arena (auch Al Janoub Stadium genannt) spielt auf Al Wakrahs Seefahrtsgeschichte an. © getty 17/30 Das Thema Seefahrt zieht sich auch im Stadioninneren durch: Wellen auf den Tribünen und gebogene Träger sollen an einen Schiffsrumpf erinnern. © qatar2022.qa 18/30 Das Stadion wurde bereits 2019 eingeweiht. Nach der Weltmeisterschaft wird hier al-Wakrah SC kicken. © www.sc.qa 19/30 Education City Stadium in Doha (Kapazität: 40.000): Durch die zentrale Lage des Stadions innerhalb des Stadtteils soll es auch nach der WM ein beliebter Ort der Gemeinde bleiben. © www.sc.qa 20/30 Mindestens 20 Prozent der für das Stadionprojekt verwendeten Materialien stammen aus nachhaltigen Quellen. © qatar2022.qa 21/30 Am 15. Juni 2020 wurde das Stadion fertiggestellt. Bereits 2019 sollte hier die Klub-WM ausgetragen werden, doch man wurde nicht rechtzeitig fertig. © qatar2022.qr 22/30 Das Stadion soll in Zukunft die Spielstätte der katarischen Fußballnationalmannschaft werden. © www.sc.qa 23/30 Khalifa International Stadium in Doha (Kapazität: 40.000): Dieses Stadion gab es schon, es wurde lediglich erneuert. Es gilt als Katars berühmtestes Stadion. © getty 24/30 Eine neue Etage hat zusätzlichen Platz für 12.000 Fans geschaffen, auch die Fassade wurde erneuert. Zudem gibt es nun eine LED-Beleuchtung und digitale Scheinwerfer im Inneren. © www.sc.qa 25/30 Lusail Iconic Stadium in Lusail (Kapazität: 86.250): Das Design basiert auf Schalen und Gefäßen, die seit Jahrhunderten im gesamten Nahen Osten verwendet werden. © www.sc.qa 26/30 Besonders stolz ist man in Katar auf das Dach. "Die aufwendige Stadionfassade wird von einem Dach aus sorgfältig ausgewählten Materialien gekrönt, das Schatten spendet und gleichzeitig genau die richtige Menge an Sonnenlicht zulässt", heißt es. © qatar2022.qa 27/30 So richtig viel über den aktuellen Bauzustand ist nicht bekannt (hier ein Foto vom Februar 2020). Hier soll das WM-Finale stattfinden. © www.sc.qa 28/30 Ras Abu Aboud Stadium in Doha (Kapazität: 40.000): Es wird aus Schiffscontainern und Stahlelementen gebaut, die an den nahegelegenen Hafen und die lange Seefahrtsgeschichte von Doha erinnern. © www.sc.qa 29/30 Das soll auch die Kosten der Arena senken. Sieht aber doch sehr rustikal aus, oder? © qatar2022.qa 30/30 Auch hier ist noch offen, wann eröffnet werden kann (Foto von Oktober 2020).

Norwegen-Trainer: "Katar hätte die WM nie bekommen dürfen"

Das, betonen die Gegner, täten sie angesichts all der toten Arbeiter "auf einem Friedhof". Ihr Logo zeigt den WM-Pokal auf einem Haufen Totenschädel. Der Klub Tromsö IL hat die Bewegung ins Leben gerufen, sechs weitere der 16 Erstligisten um Rekordmeister Rosenborg Trondheim haben sich angeschlossen, mehrere prominente Spieler äußerten sich positiv.

14 von 16 Fanklub-Vereinigungen wollen den WM-Verzicht (zwei sind unentschieden), ebenso der Dachverband Norsk Supporterallianse, der erklärte: "Wir akzeptieren nicht, dass im Namen des Fußballs Menschen sterben, versklavt oder ihre Rechte gebrochen werden."

Die FIFA nimmt den Aufruhr ernst. "Ich glaube nicht, dass der Boykott der WM ein richtiger Ansatz ist", erklärte Präsident Gianni Infantino wenig überraschend. Der Dialog habe bereits viel bewirkt. Doch die mühsam erarbeiteten Reformen würden aktuell wieder zurückgedreht, hielt der norwegische Zweig von Amnesty International dagegen.

Um das Thema beim Verbandstag auf die Agenda zu setzen, bräuchte es eine Zweidrittel-Mehrheit unter den Delegierten. Danach könnte der Boykott mit einfacher Mehrheit beschlossen werden. Das, betonte Verbandsboss Svendsen, würde die anderen Nationen "nicht mal zu einem Schulterzucken veranlassen". Er drängt auf eine außerordentliche Versammlung im Herbst, um die Frage dort zu klären.

Das will auch der Ligaverband, doch die Klubs wollen das Thema bis spätestens Sommer vom Tisch haben. Die Zeit drängt: Haaland und Co. starten am 24. März gegen Gibraltar in die WM-Qualifikation. "Katar hätte die WM nie bekommen dürfen", sagte Trainer Solbakken. Aber ein Boykott, betonte er, würde die Probleme der Arbeiter auch nicht lösen.