Deutschland, Kader DFB-Team Nations League: Warum ist Jamal Musiala nicht bei der deutschen Nationalmannschaft dabei?

Nach einem durchwachsenen Start in die neue Saison der Nations League stehen für das DFB-Team nun die nächsten zwei Spiele auf dem Programm. Zunächst gastiert die Mannschaft um Neu-Kapitän Joshua Kimmich in Bosnien-Herzegowina, ehe man in München erneut auf die Niederlande trifft. Erst bei der letzten Länderspielpause trennten sich beide Länder 2:2.

Dabei muss Bundestrainer Julian Nagelsmann bei den anstehenden zwei Länderspielen auf zahlreiche Akteure verzichten. So werden dem Coach unter anderem die beiden Stürmer Niclas Füllkrug (Achillessehne) und Kai Havertz (Knie) fehlen. Darüber hinaus sind auch Torhüter Marc-André ter Stegen sowie die Verteidiger Robin Koch und David Raum nicht mit von der Partie.

Das Fehlen von Offensivakteur Jamal Musiala tut indes besonders weh. Der 21-Jährige ist mittlerweile nicht mehr aus der Startelf der Nationalmannschaft wegzudenken. Nun erteilte auch er dem Bundestrainer eine Absage. Aber wieso?