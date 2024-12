"Hätte meinen Traum für ihn aufgegeben": Darum hätte Kylian Mbappé Real Madrid beinahe abgesagt

Kylian Mbappé hat betont, dass er wegen der Situation seines jüngeren Bruders Ethan darüber nachgedacht hat, doch bei Paris Saint-Germain zu bleiben und auf den Wechsel zu Real Madrid zu verzichten.

Als klar wurde, dass Mbappé PSG in Richtung Real verlassen würde, wirkte sich das auch auf Bruder Ethan aus. Das Mittelfeldtalent schien eigentlich auf dem Weg zu einer Vertragsverlängerung bei PSG zu sein, plötzlich stockten die Verhandlungen dann jedoch. Die Enttäuschung über den Abgang des großen Bruders machte auch Ethan das Leben bei PSG schwerer.

"Das hat mich am meisten getroffen", sagte Kylian Mbappé im Interview bei Cliqué auf Canal Plus. "An einem Punkt sagte ich sogar zu ihm: 'Wenn du willst, verlängere ich meinen Vertrag (bei PSG, d. Red.) und du kannst bleiben, wir bleiben hier'. Ich hätte meinen Traum von Madrid für ihn aufgegeben und wäre geblieben."

Ethan Mbappé war im Zuge des Wechsels seines Bruders nach Paris im Jahr 2017 ebenfalls zu PSG gewechselt, kam mit damals zehn Jahren in den Nachwuchs des französischen Spitzenklubs. Ende des Jahres 2023 bekam der damals 16-Jährige seinen ersten Einsatz in der ersten Mannschaft, wollte sich dort nach und nach behaupten. "Sein Real Madrid war PSG", erklärte Kylian. "So wie Real mein Kindheitstraum war, war PSG seiner."