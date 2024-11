"Über solche Dinge zu spekulieren, ist gehässig": Carlo Ancelotti weist Gerüchtestreuer über Kylian Mbappé zurecht

Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti hat Spekulationen, wonach Superstar Kylian Mbappé an psychischen Probleme leide, klar dementiert und auch verurteilt.

"Was für eine Frage... Ich sehe ihn glücklich, ruhig und froh, hier zu sein. Ich glaube nicht, dass er irgendwelche Probleme hat, und ich denke, es ist falsch, darüber zu spekulieren", stellte der Italiener auf einer Pressekonferenz vor dem Ligaspiel gegen CD Leganés klar. "Er hatte die Möglichkeit zu trainieren, und er hat seine Sache gut gemacht. Ich denke, er hat seine Kondition verbessert und hoffentlich kann er morgen seine Qualität zeigen."

Mbappé, im Sommer als Königstransfer von Paris Saint-Germain ablösefrei zu den Königlichen gewechselt, kommt in der spanischen Hauptstadt nicht so wirklich in die Gänge. In der laufenden Saison schoss der Weltmeister von 2018 in 16 Pflichtspielen 8 Tore.

Glaubt man der französischen L'Équipe, könnte Mbappés mentale Verfassung einen großen Anteil an seinem Formtief haben. Einem Bericht zufolge soll der 25-Jährige nämlich "seit mehreren Monaten ein psychisches Problem" haben und "emotional am Boden zerstört" sein, wie die Zeitung von mehreren Personen aus dem Umfeld des Franzosen erfahren habe. "Er sieht auch, dass er in seinem Land nicht so geliebt wird, wie er geliebt werden wollte. Das verursacht allgemeine Unruhe und hat meiner Meinung nach Auswirkungen auf den Fußballplatz", meinte unter anderem L'Équipe-Korrespondent Antoine Simonneau.