"Das ist eine Lüge": Barça-Star erklärt Unterschiede zwischen Hansi Flick und Xavi

Mittelfeldspieler Pedri vom FC Barcelona hat betont, dass er sein Statement zu den Unterschieden zwischen dem aktuellen Trainer Hansi Flick und dessen Vorgänger Xavi nicht falsch verstanden wissen will. Pedri hatte vor einigen Wochen hervorgehoben, dass die Trainingseinheiten unter Flick intensiver seien als zuvor bei Xavi. "Wir arbeiten viel mehr als zuvor", sagte der 22-Jährige.

Nach dem 3:0-Sieg in der Champions League gegen Stade Brest am Dienstagabend stellte Pedri nun rückblickend gegenüber der Sport klar: "Wir arbeiten anders im Gym. Aber ich wollte mit meinen Worten nicht ausdrücken, dass wir zuvor gar nicht gearbeitet hätten - so wie es rüber gebracht wurde. Es ist eine Lüge, dass ich gesagt hätte, wir hätten unter Xavi überhaupt nicht gearbeitet."

Pedri und Xavi, der seinen Platz auf Barças Trainerbank am Ende der vergangenen Saison räumte, wurde eine schwierige Beziehung nachgesagt. In den letzten Monaten unter Xavi sollen sich die Beiden nicht sonderlich gut verstanden haben.

Zu den Veränderungen im Training unter Flick führte Pedri aus: "Wir arbeiten einfach anders und auf eine Art und Weise, die für mich persönlich viel besser funktioniert. Ich habe auch herausgefunden, dass das Training mit Fitnessbändern gut zu mir passt."