Boykott der Preisverleihung: So erfuhr Real Madrid offenbar von "Pleite" beim Ballon d'Or

Rodri gewann mit 41 Punkten Vorsprung vor Vinícius Júnior

Der Chefredakteur von France Football, Vincent Garcia, hatte im Anschluss an die Gala entgegen der Berichte betont, dass weder die Verantwortlichen von Real noch von City wussten, welcher Spieler am Ende gewinnt. Die Madrilenen hätten ihn jedoch "unter Druck gesetzt", erklärte er: "Vielleicht hat mein Schweigen sie glauben lassen, dass Vini verloren hat, so dass sie nicht gekommen sind."

Rodri, der mit 41 Punkten Vorsprung gewann, hatte in der vergangenen Spielzeit als Leader im Mittelfeld die englische Meisterschaft und Europameisterschaft gewonnen. Vinícius hingegen steuerte zu Reals Triumph in der Champions League und dem spanischen Meistertitel 24 Tore und elf Assists bei.