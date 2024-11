Echte Liebe für den Fußball? Barcelona-Star: "Das ist nur mein Job"

Koundé berichtet: "Daran arbeite ich jetzt"

Koundé wurde von Barcelona eigentlich als Innenverteidiger aus Sevilla eingekauft, doch inzwischen ist er auf der rechten Abwehrseite zuhause. "Manchmal verstehen die Leute nicht, dass wir unsere eigenen Kriterien und Ziele in einem Spiel haben. Ich weiß am besten, was ich auf dem Platz leisten kann. In meinem Fall werde ich, wenn ich als Rechtsverteidiger spiele, für Dinge beurteilt, die nicht meine Stärken sind. Es ist mir aber schon klar, dass ich die Position gewechselt habe und von mir andere Sachen verlangt werden. Daran arbeite ich jetzt", sagte er.

Koundé stammt aus der Jugend von Girondins Bordeaux und wechselte 2019 für 35 Millionen Euro zum FC Sevilla. Drei Jahre später ging es für ihn für 50 Millionen Euro zum FC Barcelona.

In der laufenden Saison kommt Koundé auf 17 Pflichtspieleinsätze für Barça in allen Wettbewerben. Dabei erzielte er ein Tor und lieferte drei Vorlagen. Für Frankreich hat er seit seinem Debüt im Juni 2021 bereits 36 Länderspiele absolviert.