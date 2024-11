"Könnten ihm viel bieten": Arda Güler wird zu Abschied von Real Madrid geraten

Güler bei Real noch bis 2029 unter Vertrag

Güler, der eine herausragende EM 2024 für die Türkei spielte, tut sich auch in seiner zweiten Saison bei Real noch schwer, regelmäßig zu längeren Einsätzen zu kommen. Bis dato kam der Linksfuß in dieser Spielzeit zwölfmal zum Zug, meist allerdings nur kurz. Auf eine direkte Torbeteiligung kam Güler dabei noch nicht. Sein Vertrag in Madrid ist noch langfristig bis 2029 gültig.

United hat indes seit Montag einen neuen Trainer: Nachdem Erik ten Hag Ende Oktober entlassen wurde, eisten die Engländer Ruben Amorim von Sporting Lissabon los.

Spekulationen, dass Amorim im kommenden Sommer Sporting-Torjäger Viktor Gyökeres ins Old Trafford lotsen könnte, liegen nahe. Saha würde allerdings eher Victor Osimhen verpflichten.

"Wenn man sich die Zahlen anschaut, sollte sich United um Osimhen anstelle von Gyökeres bemühen, ganz einfach", so der Franzose. "Osimhen hat vier Jahre lang bei Napoli konstant getroffen und seit er bei Galatasaray ist, macht er einfach so weiter. Er hat einen großartigen Charakter und das Selbstvertrauen, um überall erfolgreich zu sein. Ich denke, er liefert ein wenig mehr Garantie, da er schon so lange auf höchstem Level abliefert. Er ist ein Spieler für die großen Spiele und liebt das Spiel. Ihm ist es egal, wie er Tore erzielt, er will einfach nur treffen und das schafft er."