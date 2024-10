"Unmöglich, sich auf diese Weise verleumden und diffamieren zu lassen": Kylian Mbappé holt zum Gegenschlag aus

© Getty Images

Polizei bestätigt Eingang einer Anzeige

Mbappe hielt sich von Mittwoch bis Freitag vergangener Woche in Stockholm auf. Die angebliche Tat soll sich am Donnerstag im Bank Hotel im Stadtzentrum ereignet haben. Die Polizei bestätigte den Eingang einer Anzeige.

Am Dienstag gab die Staatsanwaltschaft bekannt, dass sie wegen einer mutmaßlichen Vergewaltigung ermittle, sie nannte jedoch keine Namen. Mehrere schwedische Medien, unter anderem der öffentliche-rechtliche TV-Sender SVT, nannten Mbappe dagegen ohne Einschränkung.

"Mbappe ist sich des Ausmaßes der Medienaufregung nicht bewusst", betonte Canu-Bernard. Er sei "völlig ruhig" und verstehe nicht, "was man ihm vorwerfen könnte".

Mbappe hatte sich selbst bereits am Montag bei X als Opfer von "fake news" bezeichnet und ergänzt, sie seien angesichts seines Streits mit seinem ehemaligen Klub Paris Saint-Germain sogar erwartbar.

Mbappe fordert 55 Millionen Euro an ausstehenden Prämien ein. Der Fall wurde am Dienstag vor einem Liga-Ausschuss verhandelt, das Urteil wird am 25. Oktober erwartet.