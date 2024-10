"Verleumderisches Gerücht": Zoff zwischen Kylian Mbappé und PSG eskaliert

"Ehrlich gesagt ist das schade"

"Ehrlich gesagt ist das schade. PSG ist angeblich für alles verantwortlich. Er hat keine Tore (abgesehen von Elfmetern) für Madrid geschossen? Das liegt an PSG. Er hat die Spiele der französischen Nationalmannschaft verpasst, obwohl er sagt, dass er verletzt ist? Das liegt an PSG. PSG erfindet jetzt Geschichten in Schweden. Wir werden es ignorieren und unsere Klasse bewahren", wird eine Quelle aus dem PSG-Umfeld von mehreren französischen Medien wie der L'Équipe zitiert.

Mbappé verzichtete zuletzt auf die Reise von Frankreichs Nationalmannschaft und trieb sich stattdessen privat in Stockholm herum. Für ihn geht es am Samstag mit Real Madrid in der spanischen Liga weiter, wenn die Königlichen bei Celta Vigo gastieren.