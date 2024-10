"Nur noch ein Schatten": Spanische Medien vernichten Jude Bellingham und Carlo Ancelotti nach heftiger Schlappe im Clasico

"Nur noch ein Schatten": Spanische Medien vernichten Jude Bellingham

Reals Trainer Ancelotti hatte den 21-Jährigen auf der rechten Seite und zeitweise in einer defensiveren Rolle gegen Barcelona eingesetzt. Bellingham wartet noch immer auf sein erstes Madrider Saisontor, aber er hat bereits drei Assists beigesteuert.

Zu Beginn der letzten Saison war er in blendender Form, erzielte mehrere spielentscheidende Tore und trug sich insgesamt 23-mal in die Torschützenliste ein. In dieser Saison tut er sich deutlich schwerer, was womöglich auch mit einer Muskelverletzung zu tun hat, wegen der er im August und September fehlte.

Gegen Barcelona absolvierte Bellingham sein 53. Pflichtspiel für die Königlichen. Aktuell steht er bei 23 Toren und 16 Vorlagen. Sein Vertrag in der spanischen Hauptstadt ist noch bis 2029 datiert.

Bellingham und Real - nun sechs Punkte hinter Tabellenführer Barcelona in La Liga - müssen sich schnell von der Clasico-Blamage zu erholen. Nächsten Samstag geht es nach Valencia.