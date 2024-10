Nur eine Vorsichtsmaßnahme? Lamine Yamal vom FC Barcelona reist angeschlagen von spanischer Nationalmannschaft ab

FC Barcelona: Champions-League-Duell mit FC Bayern rückt näher

Yamal hatte großen Anteil an Spanien Titelgewinn bei der EM im Sommer in Deutschland und setzt seine guten Leistungen nahtlos in der noch jungen neuen Saison fort. In neuen Einsätzen für Barça in der Liga sammelte er neun Scorerpunkte, auch in der Champions League hat er bereits getroffen.

Unklar ist, ob Yamals Verzicht auf das Serbien-Spiel eher eine Vorsichtsmaßnahme ist oder ob der Youngster tatsächlich eine Pause braucht, was angesichts der hohen Belastungen mit unzähligen Spielen in den vergangenen Monaten nicht überraschen würde.

Barcelona trifft am kommenden Wochenende auf den FC Sevilla, ehe am Mittwoch darauf der Champions-League-Kracher gegen den FC Bayern München steigt. Barça-Coach Hansi Flick wird vor dem Duell mit seinem Ex-Klub in der Königsklasse genau abwägen, wie viel Risiko er bei Yamal gehen kann.