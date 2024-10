"Vom Zauberstab Gottes berührt": Trainer mit Mega-Lob für Lamine Yamal

"Seht euch an, was er für einen Touch hat. Er wurde vom Zauberstab Gottes berührt. Man kann ihn nicht mit anderen Spielern in seinem Alter vergleichen, er ist einfach anders", sagte der Coach der spanischen Zeitung Mundo Deportivo über Yamal.

Und de la Fuente weiter: "Er ist viel reifer, übernimmt bereits viel Verantwortung. Er akzeptiert und meistert jede Herausforderung, vor die man ihn stellt. Er ist einfach brillant."

Der Rechtsaußen ist erst 17 Jahre alt, wurde aber bereits Europameister und spanischer Meister.