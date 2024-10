Große Geste bei Gavis emotionalem Comeback für den FC Barcelona: "Das verdient er"

Gavi gilt als großes Talent und war zum Zeitpunkt seines Kreuzbandrisses Stammspieler in Barcelona und in der spanischen Nationalmannschaft. Er verpasste nicht nur einen Großteil der Vorsaison, sondern auch die Europameisterschaft in Deutschland, bei der seine Mitspieler den Titel gewannen.

Gavi fiel insgesamt 348 Tage aus. In dieser Zeit verpasste der zentrale Mittelfeldmann 48 Pflichtspiele seines Vereins.

Nach dem Abpfiff sagte Gavi zu einer gelungenen Rückkehr: "Ich bin glücklich, wieder Teil der Mannschaft zu sein. Seit Monaten habe ich von diesem Moment geträumt und ich bin dankbar, dass es mir alle so leicht gemacht haben."