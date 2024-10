Doppelpack Robert Lewandowski und Comeback von Gavi: FC Barcelona bereit für Bayern München

Die Katalanen feierten am Sonntagabend durch ein 5:1 (3:0) gegen den FC Sevilla den neunten Sieg im zehnten Ligaspiel und behaupteten damit die Tabellenführung. Einmal mehr durfte Robert Lewandowski vor dem Wiedersehen mit München am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in der Champions League jubeln.

Der Pole brachte Barca mit einem verwandelten Foulelfmeter in Führung (24.) und erhöhte (39.) wenig später auf 3:0 - es waren seine Saisontore elf und zwölf. Pedri (28.) hatte die Führung zuvor nach einem Konter ausgebaut. In der Schlussphase legte Pablo Torre (82./88.) nach, Stanis Idumbo (87.) erzielte das Tor der Gäste.