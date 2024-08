Zu große Töne gespuckt: Deshalb sagte Nico Williams dem FC Barcelona wohl ab

© getty

Für den Verbleib in Bilbao entschied sich der spanische Nationalspieler indes auch wegen der großen Verbundenheit zu dem Verein und der enormen Wertschätzung, die er bei Athletic erfährt. Schon als Elfjähriger war Williams einst in Bilbaos Nachwuchs gewechselt, ist mittlerweile eines der Aushängeschilder des Klubs. Dabei reizt ihn natürlich auch die Aussicht, weiterhin an der Seite seines Bruders Inaki für Furore zu sorgen, der ebenfalls für den baskischen Traditionsverein spielt. Und: Das Finale der Europa League, in der Athletic diese Saison antritt, wird im Mai 2025 in Bilbao ausgetragen. Für Williams wahrscheinlich ein zusätzlicher Anreiz, weiterhin für den Heimatklub aufzulaufen.

Pikanterweise ist Williams am Samstagabend in Barcelona zu Gast: Dann tritt Bilbao nämlich am 2. Spieltag von LaLiga bei den Katalanen an.

Beim 1:1 im Auftaktspiel gegen Getafe am vergangenen Wochenende war Williams, der nach dem EM-Titel mit deutlicher Verspätung in die Vorbereitung eingestiegen war, noch von der Bank gekommen und hatte lediglich knapp 20 Minuten gespielt. Gegen Barça dürfte er aber in Bilbaos Startelf stehen, dabei trifft er unter anderem auf seinen guten Kumpel Lamine Yamal.