"Das war der Moment, in dem die Welt aufhorchte": Berater von Endrick gibt Einblicke in Transferbemühungen

Real Madrid hat den Zuschlag bekommen, 35 Millionen Euro Sockelablöse plus mögliche Bonuszahlungen in Höhe 25 Millionen Euro zahlten die Königlichen für Endrick an den brasilianischen Klub Palmeiras. Auch andere Vereine waren an dem 18-jährigen Ausnahmetalent interessiert. Endricks Berater hat nun verraten, wer seinen Schützling neben den Madrilenen holen wollte.

Im Gespräch mit der englischen Zeitung The Telegraph sagte Frederico Pena, dass Scouts von drei englischen Spitzenvereinen 2022 nach Frankreich reisten, um Endrick beim Turnier von Montaigu zu beobachten. Zuvor hatte er brasilianischen U20-Juniorenturnier Copa Sao Paulo de Futebol acht Tore in sieben Spielen für Palmeiras erzielt und den Klub zum Titel geführt.

Beim Turnier in Frankreich führte Endrick Brasiliens Juniorennationalmannschaft zum ersten Sieg seit 1984, erzielte fünf Tore in vier Spielen und wurde zum Spieler des Turniers.