Jude Bellingham war bei Real Madrids Sieg gegen Almería stinksauer: "Jede Woche diese verdammte Scheiße"

Auch Real Madrids Mittelfeldspieler Jude Bellingham hat sich beim 3:2-Sieg seiner Mannschaft im LaLiga-Spiel gegen UD Almería über den Schiedsrichter aufgeregt. Ein Video zeigt den ehemaligen Mittelfeldstar des BVB, wie er sich während der Halbzeitpause mit deutlichen Worten über den Unparteiischen José Hernández Maeso aufregt.

Bellingham war offensichtlich stinksauer, dass Hernández Maeso ein vermeintliches Foulspiel an ihm in der gegnerischen Hälfte nicht geahndet hatte. Auf dem Weg in die Kabine ging er kurz zum Schiedsrichter und moserte dann: "Ich kriege kein verdammtes Foul von Dir. Jede Woche diese verdammte Scheiße. Verdammte Hölle!"

Das Zustandekommen des Real-Siegs sorgte für jede Menge Gesprächsstoff. Zwar fühlte sich Bellingham zur Halbzeit benachteiligt, aber mehrere umstrittene Entscheidungen von Schiedsrichter und VAR führten schließlich dazu, dass Real die Partie noch drehen konnte und Dani Carvajal in der neunten Minute der Nachspielzeit der Siegtreffer gelang.

Anschließend ärgerten sich die Gäste im Bernabéu. Trainer Gaizka Garitano wollte am liebsten gar nichts sagen, um "nicht suspendiert" zu werden und Verteidiger Marc Pubil ätzte bei DAZN: "Ich denke, jemand hat entschieden, dass wir hier im Bernabéu nicht gewinnen sollen."

Jude Bellingham leitete derweil mit einem verwandelten Strafstoß zum zwischenzeitlichen 1:2 die Aufholjagd des Rekordmeisters ein. Carvajals Siegtor bereitete er per Kopf vor.

Der Engländer, der im Sommer für 103 Millionen Euro Ablöse von Borussia Dortmund zu Real gewechselt war, steht nun in der laufenden Saison bei 19 Tore in 27 Spielen. Dazu lieferte der 20-Jährige noch neun Assists.