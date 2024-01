FC Barcelona verliert völlig wildes Spiel gegen Villarreal - Real Madrid dreht Rückstand in Las Palmas um

Zugleich verlor Barca auch weiter an Boden zum neuen Tabellenführer Real Madrid, der durch ein 2:1 (0:0) bei UD Las Palmas den bisherigen Spitzenreiter FC Girona vorläufig hinter sich ließ. Das Überraschungsteam kann am Sonntag allerdings durch einen Erfolg bei Abstiegskandidat Celta Vigo wieder an die Spitze zurückkehren.

Barcelona misslang gegen Villarreal die erhoffte Wiedergutmachung für das Viertelfinal-Aus im Königspokal am vergangenen Mittwoch (2:4 n.V. bei Athletic Bilbao) gründlich. Nach ihrer 3:2-Führung durch eine zwischenzeitlich erfolgreiche Aufholjagd, die Gündogan nach einem 0:2-Rückstand durch sein viertes Saisontor (60.) eingeleitet hatte, brachen die Gastgeber in der Schlussphase auseinander.