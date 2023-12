Carlo Ancelotti bringt Aurelien Tchouameni als Ersatz von David Alaba bei Real Madrid ins Spiel: "Könnte einer der besten Innenverteidiger der Welt werden"

Trainer Carlo Ancelotti von Real Madrid traut Mittelfeldspieler Aurelien Tchouameni zu, den verletzten David Alaba in der Defensive zu ersetzen.



Tchouameni musste bei Real Madrids Last-Minute-Sieg bei Deportivo Alaves (1:0) ab der 54. Minute vom defensiven Mittelfeld in die Innenverteidigung wechseln, weil Nacho Fernandes Rot gesehen hatte.

Carlo Ancelotti hat den Franzosen nach der Partie für seine Performance gelobt und angedeutet, dass dieser David Alaba ersetzen könnte, der mit einem Kreuzbandriss wohl für den Rest der Saison ausfallen wird.

"Tchouameni wird sich darüber ärgern, aber als Innenverteidiger ist er fantastisch. Er hat das Glück, dass er sowohl als Mittelfeldspieler als auch als Verteidiger spielen kann", erklärte der italienische Trainer auf der Pressekonferenz. "Er hat alle Qualitäten, um einer der besten Innenverteidiger der Welt zu sein. Er spielt sehr gut, er holt sich den Ball von hinten wie kaum ein anderer und auch taktisch ist er sehr gut."

Weil sich vor wenigen Tagen auch Innenverteidiger Alaba nach Eder Militao im Sommer das Kreuzband riss und beide in dieser Saison wohl nicht mehr zurückkehren werden, fehlt Real mindestens ein Spieler auf dieser Position. Nur Antonio Rüdiger und der nun rotgesperrte Nacho Fernandes stehen Trainer Ancelotti noch als gelernte Innenverteidiger zur Verfügung.

Real Madrid sucht einen Innnenverteidiger

Die Blancos haben im Mittelfeld für vier Positionen mindestens sieben Top-Spieler, sind in diesem Bereich also überbesetzt. In der Innenverteidigung fehlen hingegen nun Spieler - und Ancelotti scheint Tchouameni hier als Kandidaten anzusehen, der Alaba während seiner Verletzung ersetzen könnte.

Doch Real könnte im Winter-Transferfenster auch einen gelernten Innenverteidiger holen. Zuletzt gab es Medienberichte über eine Rückkehr von Raphael Varane und einen Transfer von Goncalo Inácio, Antonio Silva oder Frankfurts WIllian Pacho.

Real Madrid geht als Tabellenführer in die Winterpause und wird am 3. Januar 2024 im Santiago Bernabeu gegen Mallorca wieder antreten.