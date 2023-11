Warum Jude Bellingham nicht in Manchester gelandet ist: United-Legende Rio Ferdinand packt aus

Jude Bellingham zaubert momentan bei Real Madrid ganz groß auf und gehört zu den besten Spielern der Welt. Das Supertalent hätte allerdings auch bei Manchester United landen können, wie United-Legende Rio Ferdinand nun erzählt.

Im Sommer 2020 buhlten zahlreiche Topklubs um die Gunst von Bellingham, der damals 17-Jährige soll dabei auch die Trainingsstätte von Manchester United besucht haben. Sogar Trainer-Legende Sir Alex Ferguson soll bei der Tour dabei gewesen sein.

Doch an einem Detail soll ein Wechsel gescheitert sein: "Er (Bellingham, Anm.d.Red.) wollte eine Zusicherung, dass er in der ersten Mannschaft spielen kann. Und United war nicht bereit, ihm diese Zusicherungen zu geben, das habe ich von einer sehr guten Quelle gehört", erzählt Ferdinand auf seinem Youtube-Kanal FIVE. "Man hat ihm nicht zugesichert, dass er in der ersten Mannschaft spielt, und er hat gesagt: 'Wisst ihr was, ich kenne meinen Wert, ich kenne meinen Wert, und wenn ihr mich nicht so schätzt, wie ich mich sehe, dann muss ich weiterziehen und zu einem anderen Verein gehen", sagt der ehemalige Innenverteidiger weiter.

Bellingham wechselte nicht zum englischen Rekordmeister sondern zu Borussia Dortmund und entwickelte sich dort zum echten Star. Seit diesem Sommer brilliert der 20-Jährige in den Farben von Real Madrid.