FC Barcelona: "Massive Welle der Negativität!" Barça-Trainer Xavi geht auf Medien los

Trainer Xavi hat die Medien für die zuletzt schwachen Leistungen des FC Barcelona mitverantwortlich gemacht. Laut dem 43-Jährigen würde die Negativität der Presse dafür sorgen, dass sein Team nicht hundertprozentig performen könne.

"Ich habe keinen Zweifel daran, dass die Kritik der Presse die Mannschaft beeinträchtigt. Das ist mir als Spieler passiert, und ich kann es jetzt sehen. Es gibt eine massive Welle der Negativität um die Mannschaft herum, die uns schadet", sagte Xavi nach dem knappen 2:1-Sieg der Katalanen gegen Deportivo Alaves.

Vor dem Dreier gegen Alaves hatte Barcelona zwei Ligapleiten in Folge hinnehmen müssen. In der Tabelle beträgt der Abstand auf Spitzenreiter Girona nach 13 Spielen vier Punkte. Auch in der Champions League hagelte es gegen Schachtjor Donezk zuletzt eine Niederlage.