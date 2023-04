Real Madrid: Fede Valverde attackierte Villarreals Alex Baena auf dem Parkplatz

Fede Valverde von Real Madrid hat sich mit Álex Baena von Villarreal nach dem Abpfiff des Liga-Spiels am Sonnabend (2:3) eine Auseinandersetzung auf dem Parkplatz geliefert. Entsprechende Meldungen der Marca bestätigte das Umfeld Valverdes. Baena selbst äußerte sich ebenfalls zum dem Vorfall.

Demnach habe der Real-Star den Villarreal-Spieler ins Gesicht geschlagen.

"Im Copa-Spiel hat Baena Fede getreten und dann gesagt 'Heul doch, weil dein Sohn nie geboren werden wird'. Das hat er sich gemerkt und heute hat er etwas Ähnliches gesagt. Das hat Fede aufgeregt. Also hat er auf dem Parkplatz auf ihn gewartet und ihm klargemacht, dass er sich nicht mit seiner Familie anlegen soll", lautete die Erklärung aus Valverdes Umfeld.

Via Instagram äußerte sich nun auch Baena: "Sehr glücklich über den beeindruckenden Sieg der Mannschaft an einem Ort wie dem Santiago Bernabéu, aber gleichzeitig sehr traurig über den Angriff auf mich nach dem Spiel und überrascht über das, was über mich gesagt wird. ES IST VÖLLIG UNWAHR, DASS ICH DAS GESAGT HABE", schrieb der Villarreal-Spieler.

Nach Angaben der Marca verlief die Schwangerschaft von Valverdes Frau Mina Bonino zum Zeitpunkt des Copa-Spiels mit großen Komplikationen. Das zweite Kind des Paares wurde dann aber ohne Schwierigkeiten geboren.