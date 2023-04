Real Madrid: Viererpack von Argentinier! Die Königlichen gehen gegen den FC Girona unter

Real Madrid verliert die erfolgreiche Titelverteidigung in der spanischen Liga nach einem unerwarteten Debakel immer weiter aus den Augen. Die Königlichen unterlagen bei Aufsteiger FC Girona mit dem Viererpacker Taty Castellanos völlig überraschend mit 2:4 (1:2).

Stürmer Castellanos schrieb dabei spanische Fußball-Geschichte: Der 24-jährige Argentinier erzielte als erster Profi in diesem Jahrtausend einen Viererpack (12./24./46./62.) in der Liga gegen Real. In Spanien werden vier Treffer in einem Spiel durch einen Akteur "Poker" genannt.

"Es ist die perfekte Nacht, ich hätte mir das nie erträumen können", sagte Castellanos dem spanischen TV-Sender Movistar+. Er ist erst der sechste Spieler, der in La Liga vier Tore gegen Real erzielt hat, der erste seit Esteban Echevarria für Oviedo 1947. Dem damaligen Dortmunder Robert Lewandowski gelang dieses Kunststück als bislang letztem Profi überhaupt in der Champions League 2013.

Die spanische Zeitung Marca schrieb dazu: "Castellanos bezwang einen Gegner, der in einer beschämenden, peinlichen zweiten Halbzeit resignierte, und besiegelte den Sieg, der Grenzen überschreitet."

Angreifer Vinicius (34.) mit seinem zehnten Saisontor und Lucas Vazquez (85.) trafen für Madrid. DFB-Abwehrchef Antonio Rüdiger spielte wie Ex-Nationalspieler Toni Kroos bei den Königlichen durch.

Trainer Carlo Ancelotti sprach anschließend von einem "sehr harten Abend". Der Italiener weiter: "Denn wenn du ein Spiel so verlierst, ist das nicht leicht. (...) Wir haben heute nicht als Team zusammengespielt und auch das individuelle Niveau war heute sehr tief, von allen. In den letzten Spielen waren wir defensiv sehr gut, das haben wir heute vergessen."

Außerdem entschuldigte er sich bei den Anhängern für die Niederlage. "Aber die Fans von Real Madrid wissen auch, dass wir ein Halbfinale (Champions League) und ein Finale (Copa del Rey) spielen werden."

Der Tabellenzweite hat sieben Spiele vor dem Saisonende elf Punkte Rückstand auf den ewigen Rivalen FC Barcelona. Die Katalanen haben eine Partie weniger bestritten.

