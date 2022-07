Frenkie de Jong würde Barcelona angeblich nur für den FC Bayern München verlassen

Frenkie de Jong würde den FC Barcelona angeblich nur für den FC Bayern München verlassen. Das berichtet die spanische Sportzeitung Sport.

In den vergangenen Wochen wurde der Niederländer vor allem mit einem Wechsel in die finanzstarke Premier League, und dabei vor allem mit Manchester United und Chelsea, in Verbindung gebracht, doch der Mittelfeldspieler will dem Bericht zufolge nicht nach England, sondern, wenn überhaupt, zum deutschen Rekordmeister.

Barca möchte das hohe Gehalt de Jongs sparen und ihn am liebsten sofort verkaufen. Aber schon als der Niederländer Ajax 2019 verließ, kamen für ihn nur Barcelona und PSG in Frage - und keine Klubs aus der Premier League.

De Jongs Favorit ist aktuell nun dem Bericht zufolge der FC Bayern München. Für den Rekordmeister sprächen der Spielstil, die nähere Lage zu den Niederlanden, die Titelchancen und auch die Ambitionen in der Champions League. Außerdem könnte mit Matthijs de Ligt von Juventus demnächst ein Freund de Jongs beim FC Bayern auflaufen.

Da sich die Bayern wohl kaum zwei große Transfers von de Ligt und de Jong in einem Sommer leisten können oder wollen, ist die Vorliebe des Barca-Spielers für den FC Bayern rein theoretischer Natur.

Bei den Verhandlungen zwischen Barca und Bayern rund um den Transfer von Robert Lewandowski habe das Verhältnis der Klub-Verantwortlichen gelitten. So habe Barca-Boss Mateu Alemany einige Anrufe aus Münchnen gar nicht entgegengenommen, sodass die Verhandlungen enorm erschwert wurden. Über die Möglichkeit eines Tauschs von Lewandowski gegen de Jong, mit einem zusätzlichen finanziellen Ausgleich, sei nicht gesprochen worden.