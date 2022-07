FC Barcelona: Gary Neville poltert wegen Umgang mit Frenkie de Jong

Manchester Uniteds Legende Gary Neville hat den FC Barcelona wegen dem Umgang mit Frenkie de Jong scharf kritisiert.

"De Jong sollte rechtliche Schritte gegen Barca in Erwägung ziehen, und alle Spieler sollten hinter ihm stehen", schrieb Neville bei Twitter: "Ein Verein, der ein Vermögen für neue Spieler ausgibt, während er denjenigen, die er unter Vertrag hat, nicht das volle Geld zahlt, ist unmoralisch und verstößt gegen die Regeln."

Hintergrund von Nevilles Kritik ist eine angebliche Forderung der Katalanen an ihren Mittelfeldspieler. Einem Bericht der AS zufolge soll Trainer Xavi Hernandez auf Barcas USA-Reise das Gespräch mit de Jong, der seit längerer Zeit von Manchester United umworben wird, gesucht haben.

Xavi habe dem 25-jährigen Mittelfeldspieler zwar mitgeteilt, dass er dessen Zukunft in Barcelona sehe und er dort eine wichtige Rolle einnehmen könne. Allerdings klappe das nur, wenn de Jong bereit sei, auf die Hälfte seines Jahresgehalts zu verzichten.

Dem Bericht zufolge verdient de Jong bei Barca rund 30 Millionen Euro im Jahr. Sollte sich de Jong auf eine Summe von 15 Millionen Euro pro Jahr einlassen, könne er bei bleiben.

Neville: "FIFPRO sollte gegen Schikanen vorgehen"

"Die FIFPRO (weltweit tätige Interessenvertretung von Profifußballern, Anm. d. Red.) sollte gegen solche Schikanen vorgehen und sie stoppen", schimpfte Neville.

Eigentlich waren sich ManUnited und der FC Barcelona bereits einig über einen Wechsel von de Jong, doch der will den Klub gar nicht verlassen - und wenn, dann lieber zum FC Bayern wechseln.

Die Red Devils lauern dennoch weiterhin auf einen Transfer de Jongs und sind derzeit nicht bereit, sich ernsthaft mit Alternativen zu beschäftigen, da man weiterhin an einen Wechsel des Spielgestalters ins Old Trafford glaubt und dafür auch bis in die neue Spielzeit hinein warten will.