Antoine Griezmann will Karriereende bei Atletico Madrid: "Möchte nicht noch einmal wechseln"

Der französische Nationalspieler Antoine Griezmann von Atletico Madrid hat sich zu seinem Wohlbefinden bei den Rojiblancos, seiner unglücklichen Zeit beim FC Barcelona sowie einem etwaigen Wechsel in die Bundesliga geäußert.

"Seit meiner Zeit bei Real Sociedad habe ich mich immer dort wohlgefühlt, wo ich war, und letztendlich fühle ich mich nun hier bei Atleti am wohlsten und glücklichsten", sagte der 30-Jährige im Gespräch mit Transfermarkt und schob nach: "Ich möchte nicht noch einmal wechseln."

Der Angreifer war einst im Sommer 2019 für 120 Millionen Euro Ablöse von Atletico zu Barca gewechselt, konnte die hohen Erwartungen bei den Blaugrana aber nicht erfüllen.

"Aufgrund der Umstände lief es nicht so gut, wie ich es mir erhofft hatte. Deshalb wollte ich zurückkommen, um wieder für Cholo (Diego Simeone, d. Red.) und Atleti zu spielen. Das ist, was ich am meisten wollte, und die Wahrheit ist, dass ich es hier wirklich genieße und hoffe, dass ich so weitermachen kann", so Griezmann.

Aktuell ist der Franzose an Atletico ausgeliehen, allerdings greift eine Kaufpflicht, sobald er mehr als 50 Prozent der Spiele absolviert hat, bei denen er zur Verfügung stand. Bislang wurde er in 21 Pflichtspielen eingesetzt und war dabei an zehn Treffern direkt beteiligt (sieben Tore, drei Assists).

Griezmann dachte nie an Bayern-Wechsel

In der Vergangenheit wurde Griezmann immer mal wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, unter anderem hatte sich auch sein Landsmann und Nationalmannschaftskollege Lucas Hernandez bereits für einen Transfer stark gemacht.

Für den Weltmeister von 2018 sei das allerdings noch nie ein Thema gewesen. "Nein, eigentlich nicht. Ich habe nie darüber nachgedacht", so Griezmann auf die Frage nach einem etwaigen Wechsel in die Bundesliga.