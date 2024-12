Das wäre ein sehr brisanter Transfer! Galatasaray-Stürmer Victor Osimhen hat sich wohl auf seinen nächsten Verein festgelegt

Wechselt Victor Osimhen im Sommer zu Juventus Turin?

Wie die in Neapel ansässige italienische Zeitung Il Mattino berichtet, peilt Osimhen für den kommenden Sommer einen Wechsel zu Napolis Erzrivalen Juventus Turin an.

Mitentscheidend für Osimhens Wunsch ist demnach, dass Cristiano Giuntoli mittlerweile Technischer Direktor bei Juventus ist. Der 52-Jährige war zuvor von 2015 bis 2023 Sportdirektor bei Napoli, hatte Osimhen 2020 aus Lille zur SSC geholt.

An Ablöse müsste Juve für den Nigerianer 75 Millionen Euro nach Neapel überweisen, eine entsprechende Ausstiegsklausel ist für nach Saisonende in Osimhens noch bis 2026 datiertem Vertrag bei den Partenopei verankert.

Dass Osimhen Galatasaray schon im Januar verlassen könnte, hatte der Torjäger bereits ausgeschlossen. Für den aktuellen Tabellenführer der Süper Lig kam er bisher zu neun Toren und fünf Assists in zwölf Einsätzen.

Die nächste Gelegenheit auf Tore hat Osimhen am Sonntag, wenn er mit Galatasaray bei Sivasspor zu Gast ist. Am kommenden Donnerstag treten die Türken dann in der Europa League bei Malmö FF in Schweden an.