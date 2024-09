"Wenn der Löwe geht, kommen die Kätzchen an": Zlatan Ibrahimovic attackiert Ex-Milan-Boss

Zlatan Ibrahimovic in der Kritik bei der AC Mailand

In den letzten Wochen gab es viele Diskussionen darüber, was genau Ibrahimovic eigentlich bei der AC Mailand macht. Auch Fans zeigten sich unzufrieden mit der Ausrichtung des Klubs und den Transfers, die getätigt wurden. Medial wird ständig darüber berichtet, dass es intern verschiedene Allianzen gebe, wenn es um die Planungen geht.

Offiziell gilt Ibrahimovic als "Special Advisor" von RedBird – also ein besonderer Berater der US-Investmentfirma, die den Klub besitzt. Laut dem Journalisten Franco Ordine, für den Corriere dello Sport tätig, habe er aber sehr viele und weitreichende Befugnisse im technischen Bereich.

So soll Ibrahimovic Verhandlungen führen und mitgestalten. Er erscheint häufig bei Pressekonferenzen, auf denen wichtige Ankündigungen gemacht werden, präsentiert neue Spieler und soll einen engen Draht zu den Spielern pflegen.

Die AC Mailand ist durchwachsen in die neue Saison gestartet. In den ersten vier Liga-Spielen gab es erst einen Sieg, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Auch in der Champions League hagelte es trotz Führung eine 1:3-Niederlage gegen Liverpool. Am kommenden Sonntag steht das prestigeträchtige Stadtderby gegen Inter an.