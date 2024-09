"Das Gleiche auch bei anderen Vereinen getan": Sportdirektor packt über die Hinhaltetaktik von Mats Hummels aus

Vor allem mit Real Sociedad sollen die Verhandlungen weit fortgeschritten gewesen sein, ehe der Wechsel doch platzte und zwischenzeitlich gar von einem Karriereende die Rede war. Hummels heuerte schließlich vor wenigen Tagen bei Florenz' Serie-A-Rivale AS Rom an.

Die Roma, die schwach in die neue Saison gestartet ist, verkündete Hummels' Verpflichtung am 4. September. Der sechsmalige deutsche Meister unterschrieb einen Einjahresvertrag. Er soll künftig mit dem ebenfalls neu verpflichteten Mario Hermoso (Atlético Madrid) die Defensivzentrale in der Mannschaft von Trainer Daniele De Rossi bilden.

Am Sonntag könnte Hummels sein Debüt für die Hauptstädter feiern. Sie treffen um 12.30 Uhr auswärts auf den FC Genua.