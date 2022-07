Juventus-Fans bereiten Matthijs de Ligt begeisterten Empfang

Die Anhänger von Juventus Turin haben Matthijs de Ligt trotz dessen Flirts mit Bayern München einen begeisterten Empfang bereitet. "Bleib bei uns!", riefen zahlreiche Fans, als der 22-Jährige bei seiner Rückkehr nach Turin vor dem "J Medical" aus dem Auto stieg.

Dort absolvierten de Ligt und andere Juventus-Profis am Sonntag die obligatorischen medizinischen Untersuchungen vor dem Trainingsstart.

Hunderte Fans waren gekommen, um ihre aus dem Urlaub zurückkehrenden Stars zu feiern. De Ligt ging auf die Anhänger zu und schrieb geduldig Autogramme - auch die Bayern würden sich über eine Unterschrift des niederländischen Nationalspielers freuen.

De Ligt ist bei den Münchnern als neuer Abwehrchef vorgesehen und soll dem deutschen Rekordmeister bereits zugesagt haben. Aktuell läuft der Poker über die Ablöse, Juventus soll 75 Millionen Euro fordern.

Die Bayern-Bosse um Sportvorstand Hasan Salihamidzic werden angeblich bereits am Montag zu Verhandlungen in Italien erwartet. Das berichtet die italienische Zeitung Tuttosport. De Ligts Beraterin Rafaela Pimenta weile bereits seit Freitag in Turin, um die Juventus-Verantwortlichen von einem Transfer zu überzeugen.