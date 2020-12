Serie A: Zlatan Ibrahimovic dachte im Sommer ans Karriereende

Zlatan Ibrahimovic (39) hätte nach der vergangenen Saison um Haaresbreite seine Karriere beendet. Das erklärte der Milan-Stürmer, der sich derzeit in Topform präsentiert (zehn Tore in sechs Ligaspielen), im Interview mit Sky Sport Italia.

2019 hatte Ibra die MLS in den USA verlassen und sich zum zweiten Mal in seiner Karriere den Rossoneri angeschlossen. Nach einem halben Jahr vor Ort lief sein Vertrag allerdings aus. Milan-Manager Stefano Piolo habe ihn nach seinen Plänen gefragt, erzählte der Schwede: "Ich antwortete: Nein, ich mache nicht weiter. Genug. Meine Familie ist auch wichtig, ich bin ganz allein hier."

Ibrahimovics Erkenntnis: Für sechs Monate könne er das Opfer bringen, ein weiteres Jahr allerdings nicht. "Pioli antwortete mir: 'Okay, ich respektiere deine Entscheidung.' Am nächsten Tag redeten wir wieder: 'Nein, ich höre auf. Vergiss den Vertrag, in diesem Alter ist das nicht mehr wichtig.'"

Mit zehn Toren und fünf Vorlagen in der vergangenen Rückrunde hatte Ibrahimovic jedoch bewiesen, dass er auch mit fast 39 Jahren noch zu guten Leistungen in der Lage war. Und so änderte er doch noch einmal seine Meinung: "Ich wollte es nicht bereuen. Also rief ich Milan an und entschied mich, weiterzumachen. Aber zunächst wollte ich den Klub verlassen."

Zlatan Ibrahimovic: "Wer bin ich ohne den Fußball?"

Gedanken an ein mögliches Karriereende seien schon bei Manchester United aufgekommen, wo Ibrahimovic von 2016 bis 2018 unter Vertrag stand. Als er sich dort jedoch im April 2017 schwer am Kreuzband verletzte, "sagte ich mir, dass ich so lange spielen werde wie möglich. Wer bin ich ohne den Fußball? Wenn man nach 25 Jahren plötzlich damit aufhört, das ist nicht einfach."

Der neue Einjahresvertrag von Ibrahimovic hat sich für Milan bereits bezahlt gemacht: In sechs Einsätzen in der Serie A schoss er in dieser Saison schon zehn Tore, mit 23 Punkten aus neun Spielen führt der Klub die Tabelle souverän an.