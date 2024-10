Nach Verpflichtung von Jürgen Klopp: Red Bull plant offenbar Übernahme von Frankreich-Klub

Red Bull investierte bereits in zahlreiche Klubs

Die Familie Arnault und Paris FC lehnten eine Stellungnahme auf AFP-Anfrage ab. Geschäftsmann und Mehrheitsaktionär Pierre Ferracci, seit 2012 Präsident des Klubs, hatte bereits seinen Wunsch geäußert, das Ruder abgeben zu wollen.

Red Bull betreibt neben den Klubs in Leipzig und Salzburg unter anderem auch Teams in New York, Brasilien und Japan.