Kommentar zu Jürgen Klopps Wechsel zu Red Bull: Ach, Kloppo! WTF???

© imago images

Jürgen Klopp zu Red Bull: Wieso tut er sich das an?

Doch so sehr ich meine eigenen Argumente lese, so wenig kriege ich die alles entscheidende Frage beantwortet: Ach, Kloppo, WTF??? Jürgen Klopp geht zu Red Bull - wieso zum Geier tut er sich das an?

Was will dieser Emotionsbolzen beim Kunstprodukt? Glaubt er wirklich, dass er da echte Liebe empfangen wird?

Was erwartet einer wie Klopp, der bei seinen Rücktrittserklärungen beim 1. FSV Mainz 05, beim BVB und beim FC Liverpool Hunderttausende (und sich selbst) zu Tränen gerührt hat von einem globalen Glücksritterkonzern wie Red Bull, in denen Sätze wie "Nichts könnte mich mehr begeistern", "ich könnte nicht aufgeregter sein" oder "meine Leidenschaft für den Fußball und die Menschen, die den Fußball zu dem machen, was er ist" als besonders deep, authentisch und emotional gelten, aber nie mehr sein werden als hohle Wort- und Satzhülsen aus den Untiefen des PR-Baukastens?

Weiß Klopp wirklich, worauf er sich da eingelassen hat? Vielleicht sollte er mal bei Max Eberl nachfragen, wie es so ist mit der echten Liebe bei Red Bull und wie Trennungen im Reich von Oliver Mintzlaff und Co verlaufen. Spoiler: Zu Tränen gerührt waren da wenige.